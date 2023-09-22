بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

اندلعت المخاوف من الحرب العالمية الثالثة مرة أخرى بعد أن أمر فلاديمير بوتين آلاف الجنود من القوة الصاروخية النووية الروسية، بإجراء تدريبات "الاستعداد القتالي".

أجريت التدريبات القتالية في منطقة سفيردلوفسك، وشهدت تدريب 3000 جندي من فرقة صاروخية، وفقًا لموقع رادار أونلاين.

وعرضت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو للتدريبات القتالية التي أجرتها فرقة الصواريخ النووية.

يظهر المقطع آلاف الجنود وهم يتدربون على صواريخ يارس النووية الحرارية البالستية العابرة للقارات، والتي يخشاها العالم أجمع؛ بسبب مداها الهائل الذي يصل إلى 6835 ميلاً.

وبحسب ما ورد، غطت التدريبات كيفية المناورة على طرق الدوريات القتالية في سلسلة جبال الأورال، وكيفية مكافحة الهجمات الغربية على صواريخ بوتين النووية.

ذكرت "زفيزدا" أن "أفواج الصواريخ المجهزة بأنظمة صواريخ يارس الأرضية المتنقلة تعمل بشكل نشط على تغيير مواقعها الميدانية.

وفي الوقت نفسه، يقومون بتطوير مناطق جديدة للدوريات القتالية. والمواقع الميدانية لنظام الصواريخ المحمول يارس مخفية بشكل آمن في عمق روسيا.

وأصدر نائب قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية، جنرال أندريه بوربين، تعليقا على نشر المعدات.

وقال بوربين: "خلال التدريبات، نستخدم معدات جديدة، بما في ذلك وحدات الدعم الخاصة، والوحدات الهندسية، والأمن والدفاع، مشيراً إلى أن "الأفراد يظهرون تدريباً جيداً".

جاءت التدريبات في أعقاب تأكيد مسؤولين في الكرملين أنه لأول مرة، تم وضع صاروخ بوتين النووي الضخم سيئ السمعة، والذي يطلق عليه اسم "الشيطان-2"، في الخدمة القتالية.