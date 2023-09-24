عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: النظام الانتخابي في روسيا أحد أفضل الأنظمة بالعالم

أرشيفية
أرشيفية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن النظام الانتخابي في روسيا يعد أحد أفضل الأنظمة في العالم.

وأضاف بوتين: "روسيا لديها كافة الشروط اللازمة للتعبير الحر عن الإرادة في الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

خطة بوتين لإنهاء الحرب مع الرئيس الأمريكي القادم| زيلينسكي يفكر في مصير أكبر معركة في تاريخ أوروبا

وأصبح بوتين رئيسًا في اليوم الأخير من العام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية، وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.

وفي نهاية العام 2008، تم إقرار تعديل دستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف يقضي بتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي 2008، تولى بوتين رئاسة الوزراء، بينما انتخب مدفيديف رئيسا لروسيا.

في 4 مارس من العام 2012، عاد بوتين لرئاسة روسيا مجددا بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 63.6 بالمئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة مدتها هذه المرة 6 سنوات، وفي 4 مارس عام 2018، أعيد انتخاب بوتين بأغلبية 76.7 بالمئة من الأصوات، ما يعني بقاؤه في الحكم حتى العام 2024.

بوتين فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين روسيا النظام الإنتخابى النظام الانتخابي الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

ابني في الوصية | محمد جمعة ينعى الفنان الراحل أحمد عصام

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

موضوعات متعلقة

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

خطة بوتين لإنهاء الحرب مع الرئيس الأمريكي القادم| زيلينسكي يفكر في مصير أكبر معركة في تاريخ أوروبا

ترشيحاتنا

وانت قاعد في بيتك.. إزاي تحصل على فتوى مستعجلة من دار الإفتاء المصرية

ذعر بأمريكا بعد التهام تمساح مفترس لرجل على قيد الحياة.. صور

رابط مباشر للحصول على نتيجه تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 24-9-2023

سامسونج تنتقم من آبل.. Samsung Galaxy S24 Ultra بمواصفات خارقة

ذكرى ميلاد سيد حجاب.. ديباجة دستور 2014 تعكس مواقفه وأعماله الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

بالكاجوال.. سميرة سعيد تظهر بإطلالة أنيقة ومميزة

بعدسات لاصقة.. ياسمين صبري تثير إعجاب جمهورها في أحدث إطلالة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ