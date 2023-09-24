بوتين: النظام الانتخابي في روسيا أحد أفضل الأنظمة بالعالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن النظام الانتخابي في روسيا يعد أحد أفضل الأنظمة في العالم.

وأضاف بوتين: "روسيا لديها كافة الشروط اللازمة للتعبير الحر عن الإرادة في الانتخابات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه إذا ترشح الرئيس فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024 فإنه لن يتمكن أحد من منافسته.

وأصبح بوتين رئيسًا في اليوم الأخير من العام 1999 بعد استقالة بوريس يلتسن، ويهيمن منذ ذلك الحين على الساحة السياسية، وقال بيسكوف إنه يحظى بدعم مطلق من الشعب الروسي.

وفي نهاية العام 2008، تم إقرار تعديل دستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف يقضي بتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي 2008، تولى بوتين رئاسة الوزراء، بينما انتخب مدفيديف رئيسا لروسيا.

في 4 مارس من العام 2012، عاد بوتين لرئاسة روسيا مجددا بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 63.6 بالمئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة مدتها هذه المرة 6 سنوات، وفي 4 مارس عام 2018، أعيد انتخاب بوتين بأغلبية 76.7 بالمئة من الأصوات، ما يعني بقاؤه في الحكم حتى العام 2024.