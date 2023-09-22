خطة بوتين لإنهاء الحرب مع الرئيس الأمريكي القادم| زيلينسكي يفكر في مصير أكبر معركة في تاريخ أوروبا

لماذا يرفض الجمهوريون دعم أوكرانيا؟

مصير زيلينسكي وبلاده مرتبط بمصير بايدن السياسي

زيلينسكي خائب الأمل يستقبل ترحيبا حارا ومساعدات محدودة

أثارت رحلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأخيرة إلى واشنطن، مقارنات بموقف ونستون تشرشل في زمن الحرب ضد النازية، فبعد تسعة أشهر من زيارته الأولي، عاد زيلينسكي إلى المدينة وتعلم هو ومضيفوه بعض الدروس المتناقضة عن بعضهم البعض في وقت يبدو فيه الطريق إلى النصر النهائي في الحرب ضد روسيا بعيدًا بشكل كبير.

سلط تحليل لستيفن كولينسون، نشره موقع سي إن إن، الضوء علي دلالات استقبال الرئيس الأوكراني في واشنطن والإحتمالات المفاجئة لبلاده من عودة دونالد ترامب إلى السلطة بعد انتخابات عام 2024، وكيف يمكن للجمهوريين أن يمزقوا شريان الحياة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات والذي يعتمد عليه بقاء أوكرانيا.

اعتبر تحليل السي أن أن، أن رحلة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة كانت صورة مرآة لرحلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لإعادة تخزين ترسانته في اجتماع مع كوريا الشمالية.

زيلينسكي يستقبل ترحيب حار في المكتب البيضاوي ومساعدات محدودة

لقد بذل بايدن قصارى جهده لطمأنة زيلينسكي على ثبات الولايات المتحدة. قال بايدن لزيلينسكي في المكتب البيضاوي: "سيدي الرئيس، الشعب الشجاع في أوكرانيا، وهذه ليست مبالغة، لقد أظهر شعب أوكرانيا شجاعة هائلة، وأضاف: "جنبًا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا، فإن الشعب الأمريكي مصمم على بذل كل ما في وسعنا لضمان وقوف العالم إلى جانبكم".

ووجه زيلينسكي الشكر الجزيل لبايدن على دعم أمريكا لمكافحة الإرهاب الروسي. كما شكر شعب بولندا بعد أن قالت الحكومة في وارسو إنها ستتوقف عن تسليح أوكرانيا بعد نزاع حول واردات الحبوب الأوكرانية. وقال محللون في الولايات المتحدة وأوكرانيا إن هذه الخطوة مرتبطة بالتوترات السياسية قبل اقتراب موعد الانتخابات في بولندا، وربما لا تنذر بقطيعة طويلة الأمد بين الحلفاء.

كشف بايدن النقاب عن حزمة مساعدات أمريكية لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار كان من المتوقع أن تشمل المزيد من الذخائر العنقودية ومعدات الدفاع الجوي، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وهي المرة الثانية التي تقدم فيها الولايات المتحدة السلاح المثير للجدل إلى كييف.

بالرغم من ذلك، كانت هناك أيضاً خيبة أمل بالنسبة لأوكرانيا، حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لن تقدم للجيش أنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى (ATACMS) على الأقل في الوقت الحالي. يعد هذا القرار أحدث علامة على محدودية المساعدة حتى من بايدن.

يسعى الرئيس باستمرار إلى الموازنة بين عروض الأسلحة الأمريكية وهدفه الأساسي المتمثل في تجنب الصدام بين الناتو والقوة النووية العظمى روسيا، مما يثير حربًا أوسع نطاقًا. لكن منتقديه يتهمونه بالبطء في أنظمة الأسلحة التي يقرر تقديمها في نهاية المطاف، وبأنه لا يقدم لأوكرانيا سوى الوسائل اللازمة لضمان بقائها دون إلحاق هزيمة شاملة بروسيا.

بوسع زيلينسكي أن يعود إلى كييف وهو مطمئن إلى وجود دعم الأغلبية، على الأقل في الوقت الحالي، في الكونجرس لمقاومة أوكرانيا.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل يحيطان به أثناء دخوله اجتماعًا مع أعضاء مجلس الشيوخ. وتضمن الاجتماع بين الحزبين تحديثًا بشأن الحرب وجهود زيلينسكي لمحاربة الفساد، وهو أحد الأسباب التي ذكرها بعض المتشككين في الكابيتول هيل لتهدئة منح المساعدات الضخمة. وقد أيد أنصار زيلينسكي من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جهوده.

قال توم تيليس، السيناتور عن ولاية كارولينا الشمالية، وعضو قيادة الحزب الجمهوري، بعد الاجتماع: نحن نعلم أن أوكرانيا تعاني من مشاكل مع الفساد ولكننا نرى أيضًا أن البرلمان يأخذ ذلك على محمل الجد.

أوضح رئيس البرلمان، أن المجلس لم يكن لديه الوقت لعقد جلسة مشتركة مع مجلس الشيوخ للاستماع إلى خطاب زيلينسكي. ورفض الالتزام بإجراء تصويت على الحزمة البالغة 24 مليار دولار لأوكرانيا، واشتكى من أن بايدن يجب أن يكون أكثر قلقا بشأن الهجرة على الحدود الجنوبية.

عداء الجمهوريين للمساعدات لأوكرانيا

يقود مكارثي مؤتمرا يضم العديد من الأعضاء المؤيدين لترامب والذين يعكسون عداء الرئيس السابق لإرسال المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا. وقد تعهد ترامب بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة إذا أصبح المرشح الجمهوري وفاز بالانتخابات الرئاسية عام 2024 ــ وهو التعهد الذي من المرجح أن يكون في صالح بوتين.

رسم الدعم لأوكرانيا أيضًا خط صدع عبر السباق التمهيدي للحزب الجمهوري لعام 2024. على سبيل المثال، ردت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، على الانتقادات الموجهة لدعم أوكرانيا في إحدى الحملات الانتخابية في نيو هامبشاير.

هناك أيضًا كراهية شخصية من بعض مساعدي ترامب لزيلينسكي بسبب محاولة إجبار حكومته على التحقيق مع بايدن. كما أن أوكرانيا الآن في قلب قضية عزل أخرى حيث يقوم الجمهوريون بالتحقيق مع بايدن بشأن مزاعم غير مثبتة حتى الآن بأنه استفاد مالياً من الأنشطة التجارية لابنه هانتر في البلاد.

يسلط التحليل الضوء على المشاعر التي كثيراً ما يرددها الناخبون الجمهوريون بأن الولايات المتحدة ألقت بنفسها في صراع مفتوح ــ حتى لو لم تشارك قواتها. ويؤدي ترامب إلى تفاقم هذه المخاوف من خلال التحذير من أن مساعدة بايدن لأوكرانيا يمكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثالثة مع روسيا.

تتقوض أي آمال في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد بسبب تصميم أوكرانيا على استعادة الأراضي المفقودة وتاريخ روسيا في تجاهل وقف إطلاق النار في المنطقة. لدى بوتين أيضاً حوافز لمواصلة الحرب: فهي أمر بالغ الأهمية لمكانته ورغبته في إعادة خلق مجال نفوذ أكبر لروسيا. وقد ينتظر أيضًا ليرى ما إذا كان تحول السلطة في البيت الأبيض قد يؤدي إلى عودة الرئيس ترامب حريصًا على إنهاء الحرب بشروط روسيا.

كل هذا يعني أن تأكيدات بايدن لزيلينسكي قد لا تكون قوية كما بدت من قبل. ومع عدم وجود نهاية في الأفق لأكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، يبدو أن مصير أوكرانيا يتماشى بشكل متزايد مع مصير بايدن السياسي.