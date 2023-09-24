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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

الاهلي
الاهلي

أثارت تصريحات ميدو ضد النادي الأهلي الجدل في الساعات الأخيرة، ووجه أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة نارية إلى أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق.

قرعة الأهلي بكأس العالم للأندية

وأوقعت قرعة مونديال الأندية الفريق صاحب الأرض الاتحاد بطل الدوري السعودي في مواجهة أوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا ويتأهل الفائز لملاقاة الأهلي في المباراة الثانية للبطولة.

وقال أحمد حسام ميدو خلال تواجده في أحد البرامج الرياضية للحديث عن كأس العالم للأندية إن على لاعبي اتحاد جدة السعودي قراءة الكثير من القرآن قبل المباراة من أجل الفوز على الأهلي.

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مباراة الأهلي وأتحاد جدة

وقال أحمد شوبير: "دائما بتكلم على ميدو بكل حب واحترام وتقدير لكني إمبارح فوجئت كان فيه استديو تحليلي وبيكلموا عن مباراة متوقعة بين الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية ولقيت ميدو بيقول إن على فريق الاتحاد لما يلعب قدام الأهلي إنهم يقرأوا قرآن كثير".

الاهلي 

ميدو يتهم الأهلي بالسحر

وتابع أحمد شوبير: "الحقيقة اتفرجت على الفيديو كله وأنا اتخضيت من اللي قاله ميدو قال في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 لقينا أهم اللاعيبة في الزمالك أصيبوا بالكورونا وأي فريق بيلاعب الأهلي المدرب بيمشي أو بيحصل حاجات غريبة قبل المباراة أو بيتعرض لكم إصابات غير عادية".

وأوضح شوبير: "الجميل بقه اللي ردوا عليه اللي قاعدين من السعودية والنجم محمد نور وقال له إحنا لعبنا ضد الأهلي قبل كده وكسبنا الأهلي عادي جدًا".

وأضاف شوبير: "هذا الكلام يا ميدو لأ مرفوض.. والمقصود به صعب والمباراة الأخيرة أو قبل الاخيرة بين الأهلي والزمالك كان فيه 6 غيابات في الأهلي والأهلي فاز برضه، أنا اتخضيت من كلام ميدو وكلنا بنتسلح بالقرآن والمسيحي بيتسلح بالأنجيل وكل واحد طبيعي له طقوسه، وميدو من الناس اللي بحبهم فانزعجت جدا من الرسالة اللي عايز يوصلها".

ميدو يتهم الأهلي بالسحر مباراة الأهلي وأتحاد جدة قرعة الأهلي بكأس العالم للأندية الأهلى اتحاد جدة

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