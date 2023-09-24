علي الدين هلال يوضح سبب تعليق جلسات الحوار الوطني أثناء فترة الإنتخابات الرئاسية

علق الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، علي تعليق جلسات الحوار الوطني لحين الانتهاء من الإنتخابات الرئاسية، قائلاً "مكانش ينفع يستمر الحوار الوطني في وقت فيه إنتخابات رئاسية".

أضاف "هلال" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن جوهر الحوار الوطني هو جمع كافة الأطياف السياسية في المجتمع المصري من أجل مناقشة المشاكل التي تواجه الوطن.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، أنه تم تعليق جلسات الحوار الوطني لأن الحوار ممثل بداخله كافة الأحزاب السياسية وهناك مرشح رئاسي من أكثر من حزب.