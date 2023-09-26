عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجنود الأمريكان يعاملون بأسوأ طريقة والبيت الأبيض يواصل إلقاء الأموال على أوكرانيا| تقرير

زيلينسكي وبايدن
زيلينسكي وبايدن

بينما تحرص إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن على إرسال مليارات الدولارات لإبقاء دولة أوكرانيا تخوض صراعا مسلحا بعيدا عن حدود الولايات المتحدة، يتبين أن أفراد القوات المسلحة للولايات المتحدة يضطرون للعيش في ظروف غير صحية في خضم الحرب الروسية الاوكرانية، وفقا لتقرير نشرته وكالة سبوتنيك الاخبارية الروسية.
 

ووفقا للتقرير، قام فريق من المفتشين من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) بالتحقيق في 12 منشأة عسكرية غير محددة في الولايات المتحدة وأجرى مقابلات مع أفراد عسكريين أمريكيين حول الظروف التي يتعين عليهم العيش فيها
 

وفي تقرير مكون من 118 صفحة صدر نتيجة لهذا التفتيش، خلص محققو مكتب محاسبة الحكومة إلى أن البنتاغون فشل في توفير الرقابة اللازمة لتصحيح المشكلات التي اكتشفوها.
 

وعلى وجه التحديد، اشتكى بعض الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين تمت مقابلتهم من المياه القذرة في ثكناتهم والتي من المحتمل أن تكون غير آمنة للشرب؛ وذكر آخرون أن السخانات ووحدات تكييف الهواء معطلة، مع اضطرار أفراد الخدمة المتضررين إلى التعامل مع هذه المشكلات بأنفسهم من خلال الحصول على أجهزة تكييف فردية أو سخانات فضائية.
 

وفي إحدى الحالات، التي جذبت اهتمامًا خاصًا من وسيلة إعلام أمريكية واحدة على الأقل، كشف مسؤولون في إحدى المنشآت العسكرية أن 'أفراد الخدمة مسؤولون عن تنظيف النفايات البيولوجية التي قد تبقى في غرفة الثكنات بعد الانتحار'.
 

ويبدو أن بعض المباني التي تم تفتيشها لم يكن بها أبواب ونوافذ آمنة، مما سمح للمستوطنين باحتلال أجزاء من المباني المعنية.
 

كما وثّق المحققون أمثلة صارخة على الظروف غير الصحية في الثكنات العسكرية للمنشآت التي زاروها، بما في ذلك أنابيب الصرف الصحي المتشققة، ودورات المياه التي تفيض بمياه الصرف الصحي، والعفن والآفات.

وقال متحدث باسم مكتب محاسبة الحكومة لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية إن المشاكل المفصلة في التقرير هي نتيجة الإهمال المزمن ونقص التمويل، حيث اختار المسؤولون العسكريون إنفاق موارد محدودة على المرافق التي تعتبر ذات أولوية أعلى من الثكنات بسبب ارتباطها بالقدرات التشغيلية والاستعداد للمهمة. '.

كما ورد أن بريندان أوينز، مساعد وزير الدفاع الأمريكي للطاقة والمنشآت والبيئة، انتقد وزارة الدفاع الأمريكية، التي قال عنها إنها 'فشلت، في كثير من الحالات، في الارتقاء إلى مستوى دورنا في ضمان توفير السكن' لسكانها. أفراد الجيش الأمريكي.


وفي الوقت نفسه، وصفت عضوة الكونجرس الجمهوري الأمريكي مارجوري تايلور هذا الوضع بأنه 'شائن'، وأصرت على أنها لا تنوي التصويت على تمويل الصراع الأوكراني في حين أن القوات الأمريكية 'تُعامل بشكل أسوأ من القمامة'.
 

كتبت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع “وزارة الدفاع في عهد بايدن لديها أفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية يعيشون في القذارة والبؤس في قواعدنا الخاصة بينما يطالبون بالمزيد من المال لأوكرانيا!” 


وتظهر هذه الاكتشافات إلى النور في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن للحصول على موافقة الكونجرس على تمويل إضافي بقيمة 24 مليار دولار لدعم النظام في كييف، بعد أن أنفقت ما يزيد عن 100 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب على الإمدادات إلى أوكرانيا.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي الحكومة الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

الطلقة الثالثة .. مفاجأة في انفصال شريف منير عن زوجته لورا

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

أول قرار من أوسوريو ضد لاعبى الزمالك بعد التعادل مع المقاولون

أخبار سعيدة خلال ساعات.. أحمد موسى يعلن مفاجأة لـ المصريين على الهواء.. فيديو

قسمة ونصيب.. شريف منير يعلن انفصاله عن زوجته

بالهوت شورت.. ظهور لافت لابنة ميرنا وليد على البحر برفقة والدتها

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء أرمينيا يتهم روسيا بالفشل في حماية الأرمن بإقليم كاراباخ

بلغت 84 مليون جنيه إسترليني..صور الأقمار الصناعية تكشف حجم خسائر القوات الروسية

صحيفة أمريكية: تخطيط "بريكس" للإطاحة بالدولار عملية محفوفة بـ عواقب خطيرة

السلطة الفلسطينية: إسرائيل تسعى لجر منطقة الشرق الأوسط إلى العنف

سلطات كاراباخ: 120 ألفا من الأرمن سيغادرون الإقليم لهذه الأسباب

الشرطة الهولندية تفرق مشجعين مشاغبين أشعلوا الألعاب النارية بملعب كرة قدم

رئيس إيران: جهود أمريكا لتطبيع العلاقات الإسرائيلية 'لن تحقق أي نجاح'

150 مليون دولار دعم فرنسي لصندوق التنمية الزراعية الأممي المخصص للمناطق الريفية

ترشيحاتنا

تحذير بعدم القيادة في هذه الأوقات.. استعدوا لطقس الساعات المقبلة

زكي الألفي يروي كواليس بداية الهجوم على ثغرة الدفرسوار.. ويؤكد: المشير أبو غزالة حضر بنفسه اختباراتنا في ميدان الرماية

المجلس العسكري بالنيجر يطالب باريس بموعد رسمي لسحب السفير والطاقم الدبلوماسي

سنن مهجورة.. لماذا نقرأ أول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن؟

واقعة ركلة جزاء الزمالك تصل لـ "كاف وفيفا".. تعرف رد الفعل

لن نصمت تجاه هذه المهزلة التحكيمية.. الزمالك يصدر بيانا ضد أمين عمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخل جينيس برقمين.. مفاجأة صادمة بشأن هدية طلبها أطول رجل بالشرقية

أغرب زفة في مصر تتصدر التريند.. العريس والعروسة سايقين سكوتر كهربائي| شاهد

وصل للتعدي بالأيدي..شجار عنيف بين ضابط وضابطة يثير جدلا في العراق..فيديو

زوجها السبب.. التفاصيل الكاملة لـ6 أغنيات حذفت صور أصالة من حساباتها عبر السوشيال ميديا

فيديو

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

حرب جواسيس وسرقة كؤوس النادي.. أبرز تصريحات حسين لبيب / فيديو جراف

موعد انطلاقها ومتى وتنتهي.. مواعيد وجدول الانتخابات الرئاسية 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ