محمود فوزي: الحوار الوطني أوصى بتحويل «العامة للثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني أوصى بخروج الهيئة العامة للثروة المعدنية من تبعية وزارة البترول، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بدلاً من كونها هيئة خدمية.

وأضاف "فوزي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه إذا تم تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة الاقتصادية؛ وقتها ستستطيع فتح مشروعات من الأرباح التي تحققها، موضحا أن هناك هيئات اقتصادية كثيرة تقوم بفتح مشاريع خاصة بها من الأرباح التي تجنيها كل عام.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن تخصيص وزارة للاقتصاد، أمر ليس مستحدثا في مصر، بل سبق أن طبقت هذه الوزارة على أرض الواقع أكثر من مرة.