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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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على طريقة أفلام السيما| القصة الكاملة لسقوط مافيا البطاطس بسوق العبور.. مفاجأة في التحريات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تواصل جهات الأمن في محافظة القليوبية التحقيقات مع ماڤيا البطاطس المكونة من 12 فردًا، حيث تم القبض عليهم بتهمة سرقة البطاطس من سيارة النقل خلف منطقة العبور الصناعية. 

وفي هذا التقرير، سنسلط الضوء على تفاصيل هذه القضية والتي تؤثر علي الاستثمار وعلى الاقتصاد المحلي والجهود التي تبذل لمكافحته.

 

تفاصيل الواقعة

في سياق التحقيقات الجارية في القليوبية، تم الكشف عن عصابة مكونة من 12 فردًا تورطوا في سرقة البطاطس من سيارة النقل بالمنطقة الصناعية بالعبور. 

ويذكر أن من بين هؤلاء الأفراد هناك 6 أشخاص لديهم سجل جنائي سابق.

طريقة عمل العصابة

واستخدم أفراد الماڤيا طريقة محترفة في تنفيذ جرائمهم. حيث قاموا بمراقبة سيارات النقل التي تحمل البطاطس، وعندما اقتربت هذه السيارة من المنطقة الصناعية بالعبور وتباطأت سرعتها، قاموا بالاقتراب منها على متن دراجات نارية من نوع "تروسيكل"، ثم قاموا بقطع الأجزاء الخلفية للسيارات وسرقة بعض حمولتها.

 

توجيه الاتهامات

وبناءً على المعلومات والتحريات التي قام بها قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن القليوبية، تم توجيه تهمة سرقة البطاطس للعصابة المذكورة. وقد أقر أفراد العصابة بارتكابهم لهذه الجرائم بعد تقديمهم للتحقيق.

 

الإجراءات القانونية

بعد توقيف أفراد العصابة وتقديمهم للتحقيق، تم العثور على مركبات تروسيكل تم استخدامها في تنفيذ الجرائم. وبموجب الإجراءات القانونية، تم حجز هذه المركبات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين.

 

تداول الجريمة

وتثير هذه القضية قلقًا كبيرًا بين الأهالي والسلطات المحلية، حيث تؤثر على القطاع الزراعي والاقتصاد المحلي. إذا تم تفشي مثل هذه الأنشطة الإجرامية، يمكن أن تكون لها تداعيات وخيمة على توفير الخضروات والفاكهة في الأسواق المحلية وأسعارها.

 

دور الأجهزة الأمنية

وتأتي هذه الجهود في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، ولا سيما جرائم السرقة والتهريب. يتمثل الهدف الرئيسي في الحفاظ على الأمان العام وضمان تطبيق القانون بكل صرامة.

 

 

فإن تورط عصابات في جرائم سرقة البطاطس يعد أمرًا لا يمكن تجاهله، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على اقتصاد المنطقة وتوفر الغذاء. يتعين على السلطات المحلية والأجهزة الأمنية العمل بكل حزم للقضاء على مثل هذه الأنشطة الإجرامية وتقديم المتهمين للعدالة.

البطاطس القليوبية القبض الأنشطة الإجرامية الاقتصاد

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