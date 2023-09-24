هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

أعلن النجم السابق للنادي الأهلي، سيد معوض، عن إصابة نجله "عمر" لاعب الأهلي مواليد 2005، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة في دوري الجمهورية أمس. وهذه الإصابة ستؤدي إلى غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

سيد معوض يعلن إصابة نجله بقطع في الرباط الصليبي

ونشر سيد معوض هذا الخبر الصادم عبر حسابه الرسمي على تويتر سابقاً، حيث أعرب عن حزنه وقلقه تجاه إصابة ابنه. وقال: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد والشكر لله رب العالمين، في اليوم اللي بيوصل فيه عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي، عمر يجيله إصابة، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يرجع زي الأول وأحسن.. دعواتكم لعمر ربنا يشفيه".

تجربة عمر مع ريال بيتيس الإسباني

عمر سيد معوض، الذي خاض فترة تجربة مع ريال بيتيس الإسباني مؤخرًا، كان يُعتبر مشروعًا ناجحًا في صفوف الفريق الإسباني. وهذا الأمر دفع إدارة النادي الأهلي إلى تقديم عرض رسمي لضم اللاعب بشكل نهائي من النادي الأهلي.

أول تحرك من "كاف" تجاه حكم السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أول تحرك من فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام تجاه الحكم الجابوني بيير جيسلان. هذا الحكم أثار الجدل بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، حسمت فوزه بهدف على النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

فيكتور جوميز: ركلة الجزاء تقديرية للحكم

وأكد المصدر داخل لجنة الحكام أن فيكتور جوميز كان قريبًا جدًا من جميع الحكام وتواصل مع الحكم بيير جيسلان منذ شهور قليلة. وأشار إلى أنه كان من الضروري أن يظهر جوميز بصرامة أكبر في هذه المباراة، وأن هناك أمورًا كان يجب التحقق منها بشكل أكبر.

جوميز يحذر الحكم الجابوني من تكرار الأخطاء

وحذر جوميز الحكم الجابوني من تكرار الأخطاء في المباريات الهامة، خاصةً أن التكليف لم يكن صغيرًا، حيث كانت هذه المباراة نهائيًا قاريًا وبطولة مهمة في بداية الموسم. وأشار إلى أنه لا يريد أن يكون الحكم بنسبة 100% صحيحًا، ولكن على الأقل يجب أن يكون على مستوى 90%، وأن جوميز لم يظهر بالمستوى المطلوب في تلك المباراة.

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر.

إصابة بيرسي تاو في العضلة الأمامية

ووفقًا لتصريحات طبيب الأهلي، فإن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس. وقد سجل بيرسي هدفين في تلك المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم 2023-2024.

علاج بيرسي تاو

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب أجرى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق، ومن المتوقع أن يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد مدى جاهزيته للانضمام مجددًا للتدريبات الجماعية. وهذا سيحدد موعد مشاركته المستقبلية مع الفريق.

التحضيرات لمواجهة سانت جورج الإثيوبي

يستعد النادي الأهلي حاليًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة مساء الأحد، وسيسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم.