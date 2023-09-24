عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

الاتحاد الأفريقي
الاتحاد الأفريقي و الأهلي

أعلن النجم السابق للنادي الأهلي، سيد معوض، عن إصابة نجله "عمر" لاعب الأهلي مواليد 2005، بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة في دوري الجمهورية أمس. وهذه الإصابة ستؤدي إلى غيابه عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

سيد معوض يعلن إصابة نجله بقطع في الرباط الصليبي

ونشر سيد معوض هذا الخبر الصادم عبر حسابه الرسمي على تويتر سابقاً، حيث أعرب عن حزنه وقلقه تجاه إصابة ابنه. وقال: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد والشكر لله رب العالمين، في اليوم اللي بيوصل فيه عرض رسمي من ريال بيتيس للنادي الأهلي، عمر يجيله إصابة، الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يرجع زي الأول وأحسن.. دعواتكم لعمر ربنا يشفيه".

 

تجربة عمر مع ريال بيتيس الإسباني

عمر سيد معوض، الذي خاض فترة تجربة مع ريال بيتيس الإسباني مؤخرًا، كان يُعتبر مشروعًا ناجحًا في صفوف الفريق الإسباني. وهذا الأمر دفع إدارة النادي الأهلي إلى تقديم عرض رسمي لضم اللاعب بشكل نهائي من النادي الأهلي.

 

أول تحرك من "كاف" تجاه حكم السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أول تحرك من فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام تجاه الحكم الجابوني بيير جيسلان. هذا الحكم أثار الجدل بعدما احتسب ركلة جزاء لصالح اتحاد العاصمة الجزائري، حسمت فوزه بهدف على النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

 

فيكتور جوميز: ركلة الجزاء تقديرية للحكم

وأكد المصدر داخل لجنة الحكام أن فيكتور جوميز كان قريبًا جدًا من جميع الحكام وتواصل مع الحكم بيير جيسلان منذ شهور قليلة. وأشار إلى أنه كان من الضروري أن يظهر جوميز بصرامة أكبر في هذه المباراة، وأن هناك أمورًا كان يجب التحقق منها بشكل أكبر.

 

جوميز يحذر الحكم الجابوني من تكرار الأخطاء

وحذر جوميز الحكم الجابوني من تكرار الأخطاء في المباريات الهامة، خاصةً أن التكليف لم يكن صغيرًا، حيث كانت هذه المباراة نهائيًا قاريًا وبطولة مهمة في بداية الموسم. وأشار إلى أنه لا يريد أن يكون الحكم بنسبة 100% صحيحًا، ولكن على الأقل يجب أن يكون على مستوى 90%، وأن جوميز لم يظهر بالمستوى المطلوب في تلك المباراة.

 

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بيرسي تاو

كشف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر.

 

إصابة بيرسي تاو في العضلة الأمامية

ووفقًا لتصريحات طبيب الأهلي، فإن بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء المصري أمس. وقد سجل بيرسي هدفين في تلك المباراة، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (4-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم 2023-2024.

 

علاج بيرسي تاو

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب أجرى جلسة علاج طبيعي على هامش المران الجماعي للفريق، ومن المتوقع أن يخضع لفحص طبي غدًا لتحديد مدى جاهزيته للانضمام مجددًا للتدريبات الجماعية. وهذا سيحدد موعد مشاركته المستقبلية مع الفريق.

 

التحضيرات لمواجهة سانت جورج الإثيوبي

يستعد النادي الأهلي حاليًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن تُقام هذه المباراة مساء الأحد، وسيسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم.

الأهلى الرباط الصليبى سيد معوض ريال بيتيس كاف السوبر الإفريقي حكم بيرسي تاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

مفاجأة.. كولر يحسم مصير كريستو مع الأهلي

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

نية مبيتة.. تعرف على رد فعل ميدو عادل بعد صفعة لقاء سويدان

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

البرتغالي فيتوريا يهدد بالرحيل!| محمد صلاح يدعم مدرب المنتخب وينصحه من أجل حلم المونديال.. تفاصيل

بشكل مفاجئ| منى الشاذلي تقدم برنامج «معكم» على قناة جديدة.. وداعاً cbc بعد 10 سنوات

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

هيوصل 10 جنيه| مفاجأة بشأن البصل والسكر بعد قرار وقف التصدير.. وهذا السر وراء ارتفاع الأسعار

فقدت يديها وقدميها| وجبة سمك "بلطي" تتسبب في مأساة لسيدة أمريكية!.. احذر هذا الأمر

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

ترشيحاتنا

مساعد زيلينسكي السابق يكشف موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

أزمة في قائمة حسين لبيب بسبب وعود «شكري» للمقربين بعد انتخابات الزمالك

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. وواقعة إيفر جيفن تشهد على ذلك

خاص| رئيس المصريين الأحرار يرد على انتقادات المعارضة بشأن ديون مصر

تباين الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية في مصر ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ