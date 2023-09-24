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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي: سيطرة كاملة ولعب بمزاج من لاعبي الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

حقق النادي الأهلي الفوز على سان جورج الإثيوبي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي عبر حسابه على تطبيق “إكس”: “اللعب في اتجاه واحد والنتيجة المفروض تكون 6 - صفر، ده ملخص مباراة جامعة الأهلي ومدرسة سان جورج الابتدائية”.

وأضاف: "هدفان جميلان لنجم المباراة حسين الشحات، وهدف لعبد القادر، وتألق من إمام عاشور، وسيطرة كاملة ولعب بمزاج من لاعبي الأهلي لسهولة المباراة، وبداية فتح شهية أمام فريق طيب".

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة، بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي؛ ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

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