عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

النادي الأهلي
النادي الأهلي

مازالت أزمة مبارة السوبر الإفريقي مستمرة حتى هذه اللحظة، رغم مرور اسبوع كامل على المباراة التي أنتهت بخسارة النادي الإهلي أمام نظيرة اتحاد العاصمة الجزائري.

فيكتور جوميز 

خطوة جديدة بمباراة السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن أول تحرك من فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام تجاه الحكم الجابوني بيير جيسلان، الذي أثار الجدل بعدما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح اتحاد العاصمة الجزائري حسمت فوزه بهدف على النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وقال المصدر: "بالفعل فيكتور جوميز قريب جدا من كل هؤلاء الحكام كان معهم منذ شهور قليلة وتواصل مع الحكم، وأكد له أنه كان لا بد أن يكون أكثر صرامة في المباراة بجانب هناك أمور كان لا بد من التأكد منها بشكل أكبر".

ركلة جزاء السوبر الإفريقي

وأضاف: "جوميز قال للحكم إن ركلة جزاء اتحاد العاصمة تقديريا للحكم لا جدال في ذلك ولكن كان لا بد من التأكد منها من زوايا أخرى وهذا لم يحدث كما كان يجب التأكد من لقطة كهربا لاعب الأهلي واحتمالية ركلة جزاء".

هلا السعيد تبهر متابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

برج الجدي.. وحظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| هتجني ثمار عملك

تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي

وتابع: "جوميز حذر الحكم من تكرار الأخطاء خاصة أن التكليف لم يكن صغيرا هذا نهائي قاري وبطولة مهمة جدا في بداية الموسم فكان لا بد أن يظهر بشكل أفضل ولا يريد أن يكون بنسبة 100% ولكن على الأقل 90% وهو كان أقل من هذه النسبة".

تغير حكم مباراة السوبر الإفريقي

وكانت أنباء عديدة تحدثت عن أن لجنة حكام كاف قررت تغيير حكم لقاء السوبر الأفريقي قبل المواجهة بـ 24 وهو ما نفاه مصدر داخل لجنة التحكيم بكاف.

حكم السوبر 

مباراة الأهلي بكأس العالم

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، وأوقعته القرعة في انتظار الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

توقيع غرامة مالية على كهربا

نفى خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي تقارير توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا.

وانتشرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيع الأهلي لغرامة مالية على كهربا بسبب عدم التزامه.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي الرسمي: "توقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تماما من الصحة".

وأوضح "تلك الأخبار استمرارا لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد وهو لم ولن يحدث بإذن الله لأن هناك لوائح ونظما، الجميع يلتزم بها".

توقيع غرامة مالية على كهربا مباراة الأهلي بكأس العالم تغير حكم مباراة السوبر الإفريقي تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي السوبر الإفريقي ركلة جزاء السوبر الإفريقي خطوة جديدة بمباراة السوبر الإفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة قاسية من الأمطار.. تحولات كبيرة في حالة الطقس مع بداية الخريف

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

65 للأمهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 23 سبتمبر 2023

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

ترشيحاتنا

قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

نسبة بقاء على قيد الحياة من 30% لـ70%| إنجازات الدولة لعلاج سرطان الأطفال

ماذا حدث أمام منزل المستشار معتز خفاجي قبل 8 سنوات|تفاصيل صادمة

الصحة: مصر زادات 25 مليون نسمة خلال 13 عاما

رحيل المخرج منير راضى عن عمر يناهز 80 عاما

انتخابات الزمالك تدخل مرحلة المحاكم| استبعاد مرشحين.. وطعن على "جعفر" و"لبيب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج مسيطرة للغاية فى البيت والعمل والعلاقات... هل أنت واحد منهم؟

نوع من الخضار يحمي من أمراض خطيرة.. القلب والسرطان أبرزها

لن تصدق.. 5 أخطاء غذائية تمنعك من خسارة الوزن

أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

فيديو

المطربة المنتقبة تنشد على نغمات الشعبي وزوجها يستفز الجمهور

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ