أتغير قبل المباراة بيوم| تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي.. وهذا ما حدث بالكواليس

مازالت أزمة مبارة السوبر الإفريقي مستمرة حتى هذه اللحظة، رغم مرور اسبوع كامل على المباراة التي أنتهت بخسارة النادي الإهلي أمام نظيرة اتحاد العاصمة الجزائري.

فيكتور جوميز

خطوة جديدة بمباراة السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عن أول تحرك من فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام تجاه الحكم الجابوني بيير جيسلان، الذي أثار الجدل بعدما احتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح اتحاد العاصمة الجزائري حسمت فوزه بهدف على النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وقال المصدر: "بالفعل فيكتور جوميز قريب جدا من كل هؤلاء الحكام كان معهم منذ شهور قليلة وتواصل مع الحكم، وأكد له أنه كان لا بد أن يكون أكثر صرامة في المباراة بجانب هناك أمور كان لا بد من التأكد منها بشكل أكبر".

ركلة جزاء السوبر الإفريقي

وأضاف: "جوميز قال للحكم إن ركلة جزاء اتحاد العاصمة تقديريا للحكم لا جدال في ذلك ولكن كان لا بد من التأكد منها من زوايا أخرى وهذا لم يحدث كما كان يجب التأكد من لقطة كهربا لاعب الأهلي واحتمالية ركلة جزاء".

تحذير عاجل لحكم السوبر الإفريقي

وتابع: "جوميز حذر الحكم من تكرار الأخطاء خاصة أن التكليف لم يكن صغيرا هذا نهائي قاري وبطولة مهمة جدا في بداية الموسم فكان لا بد أن يظهر بشكل أفضل ولا يريد أن يكون بنسبة 100% ولكن على الأقل 90% وهو كان أقل من هذه النسبة".

تغير حكم مباراة السوبر الإفريقي

وكانت أنباء عديدة تحدثت عن أن لجنة حكام كاف قررت تغيير حكم لقاء السوبر الأفريقي قبل المواجهة بـ 24 وهو ما نفاه مصدر داخل لجنة التحكيم بكاف.

حكم السوبر

مباراة الأهلي بكأس العالم

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر المقبل، وأوقعته القرعة في انتظار الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

توقيع غرامة مالية على كهربا

نفى خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي تقارير توقيع عقوبة مالية على محمود كهربا.

وانتشرت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى توقيع الأهلي لغرامة مالية على كهربا بسبب عدم التزامه.

وقال بيبو عبر موقع الأهلي الرسمي: "توقيع غرامة مالية على كهربا بدعوى عدم التزامه كلام عار تماما من الصحة".

وأوضح "تلك الأخبار استمرارا لسلسلة شائعات كاذبة تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد وهو لم ولن يحدث بإذن الله لأن هناك لوائح ونظما، الجميع يلتزم بها".