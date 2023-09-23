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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا السعيد تبهر متابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

هلا السعيد
هلا السعيد

نشرت الفنانة هاله السعيد، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعيانستجرام

 

وظهرت هاله السعيد في صورة بالابيض والاسود بإطلالة جذابة وانيقة ونالت أعجاب الجمهور

 

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فىالعمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهمابعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كماتشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

 

الابيض والاسود أسطورة العشق المداح أسطورة العشق سلمى ابو ضيف صابر المداح مسلسل المداح يسرا اللوزي

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