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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوار مؤثر بين أحمد موسى وسائق ميكروباص بالعريش

صدى البلد

دار حوارٌ ودي بين الإعلامي أحمد موسى وأحد السائقين في سوق العريش بمحافظة شمال سيناء، حيث قام السائق بتوقيف سيارته عندما شاهد أحمد موسى ليُلقي عليه التحية ويُرحب بوجوده وسط أهالي أرض الفيروز بعد تطهيرها من الإرهاب.

وأعرب السائق عن فرحته خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، وقال: "يا أحمد موسى فينك متنزل تيجينا من زمان، سيناء كلها أمن وأمان يارب تفضل كدا على طول".

وعندما سُئل حول حالة الشوارع قبل تطهير سيناء من الإرهاب، أكد السائق أن الأوضاع كانت سيئة حيث كانت الشوارع متضررة وغير آمنة، لكنه أشاد بالتحول الكبير الذي شهدته المنطقة بعد استعادة الأمن والاستقرار. وأوصف أرض الفيروز بأنها أصبحت مكانًا مختلفًا وأكثر أمانًا، مُعربًا عن حبه وولائه لمحافظة شمال سيناء.

وأختتم السائق حديثه بكلمات تقدير وسعادة لأحمد موسى، وقال: "أنت عامل إيه يا أحمد بيه، إيه الحلاوة دي يا حبيب قلبي بشوفك منور الدنيا ربنا يسعدك". ورد أحمد موسى بالتقدير والسعادة قائلاً: "مبسوط إني شفتك".

 

أرض الفيروز أحمد موسى برنامج على مسئوليتي العريش بمحافظة شمال سيناء تطهير سيناء من الإرهاب صدى البلد

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