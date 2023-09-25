اجتماع روسي تركي عاجل بشأن صفقة الحبوب وإقليم كاراباخ وسوريا.. تفاصيل

التقى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين مع نظيره التركي بوراك أكجابار، على هامش الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة لـ الأمم المتحدة لمناقشة الوضع حول صفقة الحبوب وإقليم ناجورنو كاراباخ وسوريا.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية، فإن "الجانبين ناقشا بالتفصيل الوضع المتعلق باتفاقيات اسطنبول المبرمة في 22 يوليو 2022 بعد إنهاء مبادرة حبوب البحر الأسود".

وأضاف البيان، أنه تم التركيز أيض1ا خلال الاجتماع على تطورات عملية السلام ناجورنو كاراباخ والوضع الحالي في سوريا".

وأشارت البعثة الروسية في الأمم المتحدة في بيانها، أن الجانبين أكدا على أهمية "ضمان الأمن الغذائي العالمي ودعم الدول الأكثر فقرا، واتفقا على عدم وجود بدائل للطرق السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات الإقليمية".