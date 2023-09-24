دولة أوروبية تعلن استعدادها لاستقبال الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها لشحنها إلى أفريقيا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأحد، إن بولندا مستعدة لضمان إيصال الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها لشحنها لاحقا إلى أفقر البلدان في أفريقيا وآسيا.

ووصف دودا في مقابلة مع قناة “TVP” البولندية، قرار وارسو بالإبقاء على الحظر المفروض على بيع الحبوب الأوكرانية في السوق البولندية بأنه صحيح.

وقال الرئيس البولندي: "من ناحية أخرى، أنا مقتنع تمامًا بأنه يجب بذل كل ما هو ممكن لتحقيق أقصى قدر من النقل".

وأضاف دودا أن “وارسو أعدت ممرات عبور، يمكن من خلالها تسليم الحبوب الأوكرانية عبر أراضي البلاد وتصديرها إلى حيث تكون هناك حاجة إليها”.