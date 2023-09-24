أسوأ استقبال لرئيس دولة .. زيلينسكي يزور بولندا دون لقاء أي مسئول رسمي

منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جائزتين حكوميتين للمتطوعين البولنديين خلال زيارته القصيرة إلى بولندا، لكن الرئيس الأوكراني لم يلتق بأي مسؤول بسبب توتر العلاقات بين البلدين ؛بسبب واردات الحبوب ، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

سلم زيلينسكي الجوائز إلى بيانكا زاليوسكا، الصحفية التي ساعدت في نقل الأطفال الجرحى إلى المستشفيات البولندية، وداميان دودا، الذي جمع فريقًا طبيًا لمساعدة الجنود الجرحى بالقرب من خط المواجهة.

وشكر زيلينسكي جميع البولنديين الذين "قاموا منذ الأيام الأولى للصراع بفتح أبواب منازلهم واستقبلوا الأوكرانيين وساعدوهم. وقال: أعتقد أن أي تحديات في طريقنا المشترك لا تقارن بحقيقة وجود مثل هذه القوة بين شعبينا".

وقال دودا لرويترز إن زيلينسكي كان يتعامل بشكل غير رسمي في الاجتماع، مثل صديق قديم.

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما هز علاقة كييف مع جارتها التي كانت واحدة من أقوى حلفائها خلال التدخل الروسي.

وذكرت رويترز أيضًا أن رئيس الوزراء البولندي طلب من زيلينسكي يوم الجمعة عدم "إهانة" البولنديين، مواصلًا خطابه القاسي تجاه كييف قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر.

وتعرض حزب القانون والعدالة الحاكم لانتقادات من اليمين المتطرف بسبب ما يقول إنه موقف الحكومة الخاضع لأوكرانيا .

وأثار زيلينسكي غضب جيرانه عندما أخبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب، لكن "المسرح السياسي" حول الواردات لا يساعد سوى موسكو.

وتعد الواقعة خروجا عن المألوف والعادات البروتوكولية .

ولا تنال خطوة بولندا رضى الاتحاد الأوروبي التي يعتبرها تحديا لسلطته الاتحادية.