المؤرخ بسام الشماع يوجه رسالة لصناع فيلم توت عنخ أمون

أكد المؤرخ بسام الشماع، المؤرخ والمتخصص في علم المصريات، أن أحمد مراد مؤلف فيلم توت عنخ أمون تواصل معه لسؤاله عن بعض التفاصيل التاريخية لشخصيات الفيلم.

وطالب الشماع، في لقاء مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc صناع الفيلم أن يبتعدوا عن الدراما المفتعلة لأنها من الممكن أن تهدم التاريخ.

وشدد على ضرورة أن يتقن أبطال العمل الفني بنطق الأسماء والديكورات وأن الحضارة المصرية تستحق كل مجهود يبذل منها.

وأشار، إلى أن هناك العديد من الأعمال الفنية لكن أكثرها إتقانا كان الفلاح الفصيح لأنه راعى الأمانة في نقل البردية والتاريخ.

تفاصيل عن فيلم توت عنخ أمون



جدير بالذكر أن فيلم توت عنخ امون تأليف أحمد مراد ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، التحضير لإنتاج فيلم سينمائي تاريخي، يتناول حياة الملك توت غنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج، وباهتمام بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصين.

يقوم بإخراج الفيلم مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد، ويشارك في بطولته، كريم عبد العزيز وهو بعنوان الفرعون الأخير.

ومن المخطط للفيلم أن يبدأ تصويره في 2025، ليخرج في أبهى صورة، بمشاركة كوكبة من النجوم المصريين.