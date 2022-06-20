حقيقة لعنة الفراعنة.. علماء يكشفون سر الوفيات بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون

كانت ومازالت لعنة الفراعنة فكرة تحير وتلاحق العقول وتحديدًا عند فتح مقبرة توت عنخ أمون، فمؤخرًا كشف فيلم وثائقي جديد تفسيرًا منطقيًا لسلسلة الوفيات الغامضة التي أعقبت افتتاح مقبرة الملك توت عنخ آمون في عشرينيات القرن الماضي.



ألهم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ومحتوياتها الفخمة في أواخر عام 1922 بواسطة حفارات بقيادة عالم المصريات البريطاني هوارد كارتر، للبحث وراء لعنة الفراعنة التي لاحقت مكتشفي المقبرة وحقيقتها.

تم تضخيم هذا الاهتمام فقط من خلال الوفاة اللاحقة لعدد من الأفراد المشاركين في فتح القبر أو الذين زاروا بعد ذلك بوقت قصير، بدءًا من جورج هربرت ، إيرل كارنارفون الخامس ، الذي مول الحفريات.

توفي اللورد كارنارفون بعد حوالي أربعة أشهر من فتح المقبرة بعد قطع أثر لدغة البعوض أثناء الحلاقة ، مما تسبب في عدوى أدت إلى تسمم الدم والالتهاب الرئوي في نهاية المطاف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.



وقد أثار المؤلف والروحاني السير "آرثر كونان دويل" شائعات عن لعنة في وسائل الإعلام من خلال الإشارة إلى أن وفاة اللورد كارنارفون نتجت عن عناصر أنشأها كهنة توت عنخ آمون لحراسة المقبرة الملكية.



بعد شهر ، توفي زائر المقبرة والمدير التنفيذي للسكك الحديدية الأمريكي جورج جاي جولد في الريفيرا الفرنسية بسبب الحمى والالتهاب الرئوي الذي يعتقد أنه أصيب به في مصر.

وبعد عام واحد ، انتحر عالم المصريات هيو إيفلين وايت الذي كان حاضرًا أيضًا في الافتتاح ، تاركًا رسالة تقول "لقد استسلمت للعنة"، على الرغم من حقيقة أن ثمانية فقط من بين 58 فردًا كانوا حاضرين عند فتح قبر الملك توت والتابوت الحجري ماتوا في غضون 12 عامًا ، إلا أن الشائعات لا تزال قائمة عن 'لعنة الفرعون' والضحايا الذين يُفترض أنهم ادعوا.

السيد كارتر ، الذي لم يمت إلا بعد 16 عامًا من فتح قبر توت ، رفض فكرة اللعنات، وأضاف أن :"شعور عالم المصريات ليس شعورًا بالخوف ، ولكن الاحترام والرعب وأنه وأقرانه يعارضون تمامًا الخرافات الحمقاء".

في فيلم وثائقي جديد ، تنطلق عالمة الأنثروبولوجيا القديمة إيلا الشماحي للتحقيق في حقيقة أسطورة لعنة الفرعون والإحساس الذي أحاط بها لعقود.

وفقًا للسيدة الشماحي ، يمكن إرجاع شعبية "لعنة الفرعون" إلى مقال كتبه مراسل وعالم مصريات سابق في الديلي ميل ، أحدهم آرثر ويجال، وبحسب ما ورد انزعج الصحفي من أن منافسته في صحيفة التايمز قد مُنحت حقوقًا حصرية لاكتشاف توت عنخ آمون من قبل السيد كارتر واللورد كارنارفون، اللذين يعتبرهما ، بصفته زميلًا عالمًا للآثار ، هواةًا - مما دفعه للبحث عن زوايا جديدة في القصة.



يُعتقد أن السيد كارتر وفريقه قاموا بتقييد الوصول إلى القصة في البداية جزئيًا لمنع هجوم من قبل أعضاء الصحافة ، ولكن أيضًا من أجل الأموال التي كانوا سيحصلون عليها نتيجة لذلك.



ومع ذلك ، فإن الوفيات المختلفة المرتبطة بالرحلة الاستكشافية لها تفسيرات منطقية، فوفقًا للسيدة الشماحي ، فإن بعض الوفيات بما في ذلك وفاة اللورد كارنافان والسيد جولد - قد تكون متسقة مع الإصابة بفطر نوع "أسبرجيلوس فلافوس"

وأوضحت: "هذه الفطريات موجودة في كل مكان ولكنها يمكن أن تكون قاتلة لأولئك الذين يعانون من نقص المناعة أو المعرضين للخطر بشكل عام، وهناك أيضًا ما يشير إلى أن هذه الفطريات ، عند العثور عليها في المقابر المختومة ، تكون أكثر تطايرًا".



وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية The Lancet ، حدثت موجة مماثلة من الوفيات عقب افتتاح مقبرة الملك كازيمير الرابع ملك بولندا في كاتدرائية فافل عام 1970.

في غضون أسابيع من فتح القبر المغلق سابقًا ، توفي عشرة من الخبراء الاثني عشر مع وجود فطريات مختلفة ، بما في ذلك فلافوس، تم العثور عليها في القبر.

تم العثور على فلافوس أيضًا في مومياوات ملكية أخرى اكتُشفت في مصر ، بما في ذلك مومياء الملك رمسيس الثاني ، والتي تم تحليلها بحثًا عن الفطريات في باريس عام 1976.

واختتمت الشماحي حديثها قائلة: "ما إذا كانت فلافوس هي سبب وفاة كارتر والآخرين يكاد يكون من المستحيل إثباتها بعد 100 عام، ولكن هناك مخاوف كافية بشأن ذلك والميكروبات بشكل عام في المقابر لدرجة أن العمال المصريين اليوم - أولئك الموجودون في الخطوط الأمامية للحفريات، قد غيروا بروتوكولات السلامة الخاصة بهم، ففي اللحظة التي يرون فيها مومياء ، يخلون القبر ويسمحون للمنطقة' بالتنفس".