فى دقايق.. طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطة

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل كرواسان بالقرفة والقشطه.
كرواسان بالقرفة والقشطه
مقادير:
10 قطع كرواسان
٢ ملعقة صغيرة من النوتيلا
١ ملعقة صغيرة قرفة
٢ ملعقة صغيرة جوز هند المبشور
7 قطع جبن كيري
علبة كريمة سائلة
علبة قشطة
علبة حليب مركز محلى
طريقة التحضير:
أولاً يتم حشو كل قطعة كرواسان بمعجون الكاكاو ثم تصف قطع الكرواسان في صينيه بايركس
ثم يضاف على وجه كل قطعة كرواسان القليل من القرفه الناعمه و جوز الهند
ثم يوضع الخليط في الخلاط الكهربائي
يضاف اليه جبن كيري والقشطة والحليب والكريمه
ثم يضاف الخليط في صينيه بايركس
ثم تدخل صينيه كرواسان بالقرفه والقشطه الي الفرن و تترك لمده ٥ دقائق