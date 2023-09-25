عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علامة استفهام.. إبراهيم سعيد يهاجم صلاح محسن بعد مشاركته الثالثة

صدى البلد

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء الفريق أمام سانت جورج،  في دوري أبطال افريقيا.

وكتب: "‏مبروك للاهلي وجماهيره  الفوز في بدايه المشوار  الافريقي ‏نجوم المباراه  ‏حسين  الشحات ‏وامام عاشور إضافه كبيره ومعلم جوه الملعب بتركيزه وأداءه العالي ‏عامل شكل مميز لهجوم الاهلي مع بيرسي تاو وكهربا وحسين ‏ينقصه هدف وده توفيق من عند ربنا ولكن مقاتل لاخر لحظه في الملعب، ‏احمد عبد القادر تاني مباراه  بعد التبديل إضافه  داخل الملعب ولاعب علي اعلي مستوي ‏واحترم النوعيه من اللاعيبه دي حتي لو نزلت ١٠ دقايق تقدر تشتغل لصالح الفريق صلاح محسن علامه استفهام مستمره للمباراه الثالثه علي التوالي". 

txt

هيخسروا مكانهم.. إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة سانت جورج

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.

 

إبراهيم سعيد أحمد عبد القادر ابطال افريقيا الأهلي مع بيرسي تاو دوري ابطال افريقيا صلاح محسن لاعب النادي الاهلي وإمام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

قرار عاجل من الأهلي بشأن مصير كريستو من الرحيل عن الفريق

المدرب مابيألفش| ميدو يكشف أهم لاعبي الأهلي مع كولر

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

ترشيحاتنا

ياسمين صبري: الدنيا جميلة بس على حسب أنت لابس أنهي نضارة

الكدواني: ياسمين صبري مثقفة جدا ومتواضعة وبستمتع بالحوار معاها

هل الحسد يسبب الموت وكيف عالج النبي المحسود؟ اتبع الطريقة النبوية للشفاء العاجل

تطور خطير.. أوكرانيا تعلن التأهب الجوي في 4 مناطق وإطلاق صافرات الإنذار

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة لم يحقق تقدما

علامة استفهام.. إبراهيم سعيد يهاجم صلاح محسن بعد مشاركته الثالثة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو مضحك لـ غوريلاتين تركضان إلى حظيرتهما هربا من المطر في لندن

شاهد.. تصرف صادم من نشطاء بيئيين يثير فوضى في ماراثون بألمانيا

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ