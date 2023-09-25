علامة استفهام.. إبراهيم سعيد يهاجم صلاح محسن بعد مشاركته الثالثة

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء الفريق أمام سانت جورج، في دوري أبطال افريقيا.

وكتب: "‏مبروك للاهلي وجماهيره الفوز في بدايه المشوار الافريقي ‏نجوم المباراه ‏حسين الشحات ‏وامام عاشور إضافه كبيره ومعلم جوه الملعب بتركيزه وأداءه العالي ‏عامل شكل مميز لهجوم الاهلي مع بيرسي تاو وكهربا وحسين ‏ينقصه هدف وده توفيق من عند ربنا ولكن مقاتل لاخر لحظه في الملعب، ‏احمد عبد القادر تاني مباراه بعد التبديل إضافه داخل الملعب ولاعب علي اعلي مستوي ‏واحترم النوعيه من اللاعيبه دي حتي لو نزلت ١٠ دقايق تقدر تشتغل لصالح الفريق صلاح محسن علامه استفهام مستمره للمباراه الثالثه علي التوالي".

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.