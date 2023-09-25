هيخسروا مكانهم.. إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة سانت جورج

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء اللاعبين بعد مباراة سانت جورج بدوري أبطال افريقيا.
وكتب: “في ٢ لاعيبة لو فضلوا بالمستوى ده هيخسروا مكانهم الأساسي في تشكيلة الأهلي الموسم ده”.
وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة 29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.