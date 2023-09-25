هيخسروا مكانهم.. إبراهيم سعيد ينتقد أداء لاعبي الأهلي بعد مباراة سانت جورج

علق إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي السابق، على أداء اللاعبين بعد مباراة سانت جورج بدوري أبطال افريقيا.

وكتب: “‏في ٢ لاعيبة لو فضلوا بالمستوى ده هيخسروا مكانهم الأساسي في تشكيلة الأهلي الموسم ده”.

وفاز الأهلي على سانت جورج بثلاثة أهداف دون رد، حيث تقدم حسين الشحات في الدقيقة ‏‏29 ثم أضاف الهدف الثاني له وللفريق في الدقيقة 58، وينجح أحمد عبد القادر في تسجيل ‏الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.‏

يذكر ان الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 فى تاريخه.