رغم ارتفاع أسعارها.. مسلمو وأقباط بني سويف يقبلون على شراء حلوى المولد

شهدت معارض و محلات بيع حلوى المولد النبوي الشريف بمحافظة بني سويف إقبالا ملحوظا من الأهالي على شراء حلوي المولد النبوي الشريف بالرغم من الارتفاع النسبي في أسعار حلاوة المولد النبوي لهذا العام إلا أن الإقبال كان ملحوظا.

الأهالي بمختلف دياناتهم مسلمين وأقباط حرصوا على شراء حلاوة المولد النبوي باختلاف أنواعها سواء كانت غربية أو شرقية كالفولية والحمصية والسمسية والملبن”.. بهذه الكلمات بدأ "نادر " باحد المعارض ببني سويف لبيع حلاوة المولد النبوي الشريف حديثه لـ" صدى البلد" .

وأضاف "نادر "، كنا نتوقع إقبالا أكثر من ذلك ولكن الحمد لله نسبة البيع كانت أقل نوعا من الأعوام السابقة وخاصة في ظل ارتفاع الاسعار العالمية و سعر السكر في مصر متاثرا بها .

وأشار "احمد حسن " بائع حلوي إلى أنه تنوعت الأصناف واختلفت الأسعار حتى تكون مناسبة لجميع المستويات فهناك أنواع مرتفعة الثمن وأخرى متوسطة تناسب الفئات المحدودة الدخل وخاصة وأن الجميع يحرص على شراء حلاوة المولد النبوي .

واستكمل "حسن " إن الأسعار هذا العام تنوعت فكان هناك الكيلو بـ 60 جنيها للحلوي البيضاء و70 جنيها للحلوى الناشفة "الفولية والسودانية وغيرها " والتي تشهد إقبالا كبيرا عن الأنواع الأخرى.

فيما ارجع محمد جمال بائع عدم الاقبال الكثيف يرجع بسبب تصادف دخول المدارس مع الإحتفال بالمولد النبوي الشريف وشراء مستلزمات المدارس جعل ذلك يؤثر على نسبة الشراء لحلوى المولد ولكن وبالرغم من ذلك إلا أن نسبة البيع والشراء كانت معقولة .



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