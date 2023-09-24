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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض القرى بمركز ببا في بني سويف

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف انقطاع المياه عن "قريتي الفقاعي وكفر جمعة" بمركز ببا، وذلك من الساعة 10 مساء يوم الأحد الموافق 24-9-2023 وحتي الساعة 6 من صباح يوم الاثنين الموافق 25-9-2023 لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال التعقيم بمحطة مياه الفقاعي بمركز ببا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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