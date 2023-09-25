عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا وصلت الهند إلى سطح القمر قبل العرب؟

وصول الهند إلى القمر
وصول الهند إلى القمر

في حدث استثنائي للهند، تمكنت البلاد من تحقيق إنجاز تاريخي بوصولها إلى سطح القمر، في حين أن العالم العربي لم يحقق نفس الإنجاز حتى الآن. يطرح هذا الواقع السؤال حول الأسباب التي أدت إلى تفوق الهند في مجال الاستكشاف الفضائي على حساب الدول العربية.

تعود أحد الأسباب الأساسية لهذا الفارق إلى تاريخ الهند الطويل في استكشاف الفضاء. فقد تأسست منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) في عام 1969، وهو نفس العام الذي هبطت فيه الولايات المتحدة على سطح القمر.

txt

سفير الهند بالقاهرة في الصوت والضوء

txt

لماذا تريد الهند تغيير اسمها؟ | اعرف التفاصيل

واحدة من العوامل المهمة الأخرى هي النمو الاقتصادي القوي الذي حققته الهند في العقود الأخيرة. استثمرت الهند بشكل كبير في برنامجها الفضائي، وتمتلك الآن رابع أكبر ميزانية فضائية في العالم.

لماذا وصلت الهند إلى القمر ؟

تلقت الهند أيضًا دعمًا من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، حيث قدمت هذه الدول المساعدة الفنية والدعم المالي لبرنامج الفضاء الهندي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل إضافية قد ساهمت في نجاح الهند في الوصول إلى القمر قبل الدول العربية، مثل التركيز على التعليم وتوفر القوى العاملة المؤهلة. فالهند تضم مجموعة واسعة من العلماء والمهندسين ذوي التعليم العالي القادرين على العمل في مجال الفضاء.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، هناك العوامل الإضافية التي ربما ساهمت في نجاح الهند في الوصول إلى القمر قبل الدول العربية.

مثل البنية التحتية، تمتلك الهند بنية تحتية متطورة لاستكشاف الفضاء بما في ذلك منصات الإطلاق ومحطات التتبع ومرافق معالجة البيانات.

وهناك بعض الدول العربية مثل السعودية والإمارات التي تستثمر بكثافة في برامجها الفضائية ومن الممكن أن تصل هذه الدول إلى القمر في المستقبل.

الهند القمر ابحاث الفضاء استكشاف الفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

40 درجة تاني| ارتفاع جديد بالحرارة والأرصاد تصدر تحذيرا عاجلا من هذا الأمر

بيع زيزو وتقسيط غرامة كهربا.. فاروق جعفر يثير الجدل بين جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

الزمالك يستعيد 3 نجوم فى مباراة المقاولون بالدوري

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

المصرية للاتصالات تنفي تخارج الحكومة من فودافون مصر قبل يونيو 2042

بث مباشر.. انطلاق اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار بالبنية التحتية بشرم الشيخ

السيسي يصل إلى افتتاح الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار

بدء محاكمة مقاول وشريكه لتهديدهما رجل أعمال شهيرا بإنهاء حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن استخدام المضادات الحيوية لعلاج البرد

حلاوة المولد .. طريقة عمل الحمصية في البيت

إطلالة مثيرة.. رانيا يوسف بفرنسا في حفل غنائي| شاهد

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ