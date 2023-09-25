بيان عاجل من الأردن بشأن تجارة المخدرات على الحدود مع سوريا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن عمليات التهريب التي تتم عبر الحدود بين سوريا والأردن ازدادت عقب الحوار مع دمشق، مشيرا إلى أن من بين 3 محاولات تهريب مخدرات تنجح واحدة.

وأضاف الصفدي خلال ندوة في مركز أبحاث، أن الأردن تعمل على حماية مصالحها، كما أن تهريب المخدرات ليس تهديدا للأردن فقط بل تهديد لدول الخليج أيضا وغيرها من الدول، لافا غلأى أنه لابد من تعزيز التعاون للتعامل مع هذا التهديد المستمر.

وأوضح وزير الخارجية الأردني، أن التهريب كثرت بعد الحوار الذي عقد مع الحكومة السورية، مشيرا إلى أن الحكومة السوؤية لا تستطيع التحكم حينما يرتبط الأمر بالقدرة على بسط سيطرتها بالكامل.

وأضاف أنه من كل 3 عمليات تهريب يتم ضبطها تنجح واحدة، ولكن سيتم إيقاف ذلك، مشددا على أن عملية تهريب المخدرات تعد أعمالا إجرامية منظمة، حيث يتم استخدام قدرة تكنولوجية متطورة للغاية مثل الطائرات المسيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني، عن إسقاط طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية اليوم الاثنين، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا، وذلك انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار البلاد وحماية حدودها.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.