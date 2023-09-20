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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير النقل: الأردن والعراق طلبا تصدير منتجاتهما عبر ممر "طابا - العريش"

وزير النقل كامل الوزير
وزير النقل كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن أول تكليفات الرئيس السيسي له منذ توليه منصب وزير النقل، قائلا إنه فور توليه منصب وزير النقل، وحصل على توجيه مباشر بالعمل على ملف محطة مصر في رمسيس والازدحام الشديد في تلك المنطقة، وكان التكليف الثاني هو القطار الكهربائي السريع والعمل على الممرات التنموية المتكاملة المختلفة. 

وزير النقل يكشف تفاصيل ممر طابا العريش 

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن الحديث عن أن مصر تنافس المملكة العربية السعودية أو غيرها من الدول من خلال الممرات المختلفة أو المشاريع العملاقة أمر غير صحيح. 

وتابع وزير النقل: "إحنا مش بننافس السعودية، إحنا بنافس نفسنا عشان مستقبل أفضل، ومشاريع أفضل لصالح الشعب المصري، ولصالح الدولة المصرية". 

ولفت إلى أنه سيتواجد غدا في مدينة طابا للعمل على ممر العريش- طابا، موضحا أن الأردن طلب التعاون مع مصر من خلال تلك الممرات التي تعمل على نقل البضائع، مختتما "الأردن والعراق طلبا تصدير منتجاتهما من خلال الممر اللوجيستي طابا – العريش". 

الرئيس السيسي وزير النقل كامل الوزير محطة مصر طابا – العريش

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