أزهري: أول آية في القرآن رسالة مفتوحة من الله للتوبة والمغفرة

أكد الدكتور السيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، أن التوبة باب لا يغلق أبدًا أمام الإنسان، مهما بلغت ذنوبه، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته في كل حين، ويمنح عباده فرصة العودة إليه دون يأس أو قنوط.

وقال نجم، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الكثير من الشباب يسيطر عليهم الإحباط بعد ارتكاب الذنوب، فيظنون أن الله لن يغفر لهم، لكن الحقيقة أن رحمة الله أوسع من كل خطيئة.

وأضاف أن أول ما يواجه القارئ عند فتح المصحف الشريف هو قوله تعالى "بسم الله الرحمن الرحيم"، وهي أول آية في القرآن الكريم، تسبق حتى بداية سورة الفاتحة، في دلالة واضحة على أن الرحمة الإلهية هي الرسالة الأولى التي أراد الله أن يوجهها لعباده.