بث مباشر لصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نيللي كريم تهنئ حاتم صلاح بالزفاف
منتخب الناشئين.. حلم استعادة أمجاد 1997 في مونديال قطر
أستاذ علوم سياسية لـ صدى البلد: تحركات مصر الأخيرة رسالة حاسمة بأن القاهرة لن تسمح بانهيار التهدئة في غزة
مصطفى شوبير يدعم الطفل ضيف المران قبل سفره لزرع نخاع
هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي
أونروا: يجب أن توقف إسرائيل عمليات الضم المتزايدة في الضفة الغربية
وزير الري: اطلاق 27 تطبيقا رقيمًا لمتابعة مناوبات الترع ومنشآت السيول
أسبوع حافل بالفعاليات العلمية واجتماعات المجالس.. حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي
التعليم العالي: تفعيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات
خبير: العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير
أذكار الصباح.. رددها في هذا اليوم المبارك تتنزل عليك الخيرات
اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

شهد سعر الدولار ثباتا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 24-10-2025 داخل السوق الرسمية

الدولار ثابت اليوم

مع توقف العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم ولمدة يوم آخر، يبقي التداول على العملة الأجنبية؛ ثابتا دون تغيير .

سعر الدولار

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك مساء أمس الخميس؛ ولمدة يومين اثنين تبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة حلول مواعيد الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

تحرك الدولار

قبل انتهاء تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 10 قروش بالمقارنة بما كان عليه الإثنين الماضي داخل البنوك

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

أقل سعر دولار 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47,6 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و HSBC

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في بنك ميد بنم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي " البركة، بيت التمويل الكويتي"

الدولار

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية"

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أعلي سعر

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنك نكست

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ سايب، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر”

سعر الدولار الدولار ثابت اليوم البنك المركزي المصري أقل سعر دولار

