ترامب يعترف بدوره الفعال في تفجيرات البيجر بلبنان وسوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد "حزب الله" اللبناني وقيادته، بما فيها عملية تفجير أجهزة النداء (البيجر)، تمت برعايته وبالتشاور معه.

جاء ذلك في مقابلة مع مجلة "التايم" البريطانية وذلك ردا على سؤال المراسل الذي قال له : "لم يمضِ على وجودك في منصبك في الولاية الثانية سوى أقل من عام، وقد تحولت المنطقة فعل. تم القضاء على قيادة حزب الله.

وحلّت محل بشار الأسد حكومة تسعى إلى التطبيع..."، فأجاب ترامب قائلا: "كما تعلمون، تمت كل تلك الهجمات برعايتي ومساندتي، في الواقع، بالتشاور معي مباشرة.. أي أن إسرائيل هي من كانت تقوم بالهجمات، باستخدام أجهزة النداء وكل تلك الأمور.

لقد كانت إسرائيل تحترم هذا البلد (يقصد الولايات المتحدة). وكانوا يُطلعونني على كل شيء. وفي بعض الأحيان كنت أقول "لا"، وكانوا يحترمون ذلك، لكن أوباما عامل إسرائيل معاملة سيئة للغاية.

تعلمون، لم يكونوا (الإسرائيليون) يريدون الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان صفقة مروعة. صفقة غبية..".

يشار إلى أن لبنان وسوريا شهدا في 17 و18 سبتمبر 2024 سلسلة تفجيرات متزامنة استهدفت أجهزة نداء: أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي-توكي) معظمها في لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آلاف آخرين بينهم أطفال، وتركزت الإصابات في الوجه، والعيون خاصة، بالإضافة إلى اليدين.

وبحسب التقارير، فإن أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي التي فجرتها إسرائيل كانت تستخدمها كوادر "حزب الله"، لكنها وصلت أيضا إلى مدنيين، بينهم عاملون صحيون ومنظمات غير ربحية، ما زاد من عدد الضحايا.

ويرجح أن التفجيرات نفذت عبر أجهزة متفجرة صغيرة تم التحكم بها عن بعد.

وفي نوفمبر 2024، اعترف نتنياهو بمسؤولية إسرائيل عن العملية.