تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
توك شو

مسؤول أمريكي سابق: ترامب يسعى لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تمكن من التعامل بجدية مع العديد من القضايا العالقة التي تخص إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى وضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف واريك، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى مباحثات مكثفة مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة، بهدف تشكيل قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، مشيرًا إلى أن هذه القوة قد تضم جنودًا من دول مختلفة مثل أذربيجان وغيرها لضمان التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن التحدي الأكبر أمام استقرار الأوضاع هو نزع سلاح حركة حماس، التي ما زالت تمثل مصدر تهديد لجهود السلام، لافتًا إلى أن الحركة تعهدت بتسليم سلاحها لمصر أو للسلطة الفلسطينية ضمن التفاهمات الجارية، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يعتمد على تنفيذ هذا الالتزام، ويرى أن وجود قوة مراقبة دولية في شرق الخط الأصفر سيكون ضروريًا لمتابعة تثبيت الهدنة ومنع أي خروقات محتملة.

ترامب امريكا اخبار التوك شو غزة قطاع غزة

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

أبوريدة

أبوريدة وأعضاء اتحاد الكرة يدعمون المنتخب بأمم أفريقيا وكأس العالم 2026

الزمالك

الزمالك يسعى لتجهيز العائدين من الإصابة أمام ديكيداها بالكونفدرالية

الزمالك

جمال عبد الحميد عن أنباء رحيل لاعب الزمالك: كوبري للأهلي

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

