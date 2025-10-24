مسؤول أمريكي سابق: ترامب يسعى لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام

قال توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق، إن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس تمكن من التعامل بجدية مع العديد من القضايا العالقة التي تخص إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى وضع ترتيبات أمنية جديدة تضمن الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف واريك، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أجرى مباحثات مكثفة مع مسؤولين في المملكة العربية السعودية وعدد من دول المنطقة، بهدف تشكيل قوة دولية لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، مشيرًا إلى أن هذه القوة قد تضم جنودًا من دول مختلفة مثل أذربيجان وغيرها لضمان التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول الأمريكي السابق أن التحدي الأكبر أمام استقرار الأوضاع هو نزع سلاح حركة حماس، التي ما زالت تمثل مصدر تهديد لجهود السلام، لافتًا إلى أن الحركة تعهدت بتسليم سلاحها لمصر أو للسلطة الفلسطينية ضمن التفاهمات الجارية، مؤكدًا أن الرئيس ترامب يعتمد على تنفيذ هذا الالتزام، ويرى أن وجود قوة مراقبة دولية في شرق الخط الأصفر سيكون ضروريًا لمتابعة تثبيت الهدنة ومنع أي خروقات محتملة.