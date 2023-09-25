بتقلد iPhone 15.. هواتف Google Pixel ترفع أسعارها

من المقرر أن تطلق شركة جوجل الأمريكية العملاقة هواتف Pixel 8 و Pixel 8 Pro في 4 أكتوبر القادم، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، سيحصل كلا الجهازين على زيادة في السعر في سوق الولايات المتحدة.

فوفقا للمصدر، سيبدأ سعر Pixel 8 من 699 دولارًا أمريكيًا، بينما سيبدأ Pixel 8 Pro بسعر 999 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة قدرها 100 دولار أمريكي مقارنةً بأسعار البدء لـ Pixel 7 و Pixel 7 Pro.

تأتي هذه الزيادة في الأسعار بعد أن قامت جوجل أيضًا بزيادة سعر Pixel 7a بمقدار 50 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بـ Pixel 6a. ومع ذلك، في حالة Pixel 7a، كان ارتفاع السعر مبررًا بعدد من الترقيات المهمة في الأجهزة، مثل مستشعر الكاميرا الجديد، وشاشة 90 هرتز، والشحن اللاسلكي.

ليس من الواضح بعد ما هي الترقيات التي سيقدمها Pixel 8 و Pixel 8 Pro في الأجهزة. ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أن مستشعر الكاميرا الرئيسي على كلا الهاتفين قد لا يتغير.

تشمل الترقيات الأخرى التي يشاع عنها التركيز التلقائي على الكاميرا الأمامية ومستشعر ultrawide لـ Pixel 8، بالإضافة إلى معالج Tensor G3 جديد ومحسن.

من الجدير بالذكر أيضًا أن Pixel 8 و Pixel 8 Pro سيظلان يوفران 128 جيجابايت من التخزين في الطراز الأساسي.

في المقابل، تبدأ العديد من الشركات الرائدة الأخرى، مثل Samsung Galaxy S23 و iPhone 15 Pro Max، الآن من 256 جيجابايت.

بشكل عام، لا يزال من المتوقع أن يكون Pixel 8 و Pixel 8 Pro من الهواتف الذكية الممتازة، ولكن من المرجح أن يؤدي ارتفاع سعرهما إلى خيبة أمل بعض المشترين المحتملين.