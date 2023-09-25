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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

انخفاض كبير في سعر الهاتف الأكثر طلبا Note 12

انخفاض كبير في سعر
انخفاض كبير في سعر الهاتف الأكثر طلبا Note 12

تم إطلاق Redmi Note 12 5G لأول مرة في هذا العاه بجانب Redmi Note 12 Pro 5G و Redmi Note 12 Pro Plus 5G. وفي وقت لاحق، تم إصدار جهاز Redmi Note 12 الذي يعمل فقط بتقنية الجيل الرابع 4G في نهاية مارس كأرخص طراز في السلسلة.

بعد ما يقرب من 6 أشهر من إصداره، تم تخفيض سعر Redmi Note 12 الأرخص ، والآن يتوفر المنتج أيضًا على متجر إلكتروني آخر، بالإضافة إلى المتجرين الأصليين.

انخفاض كبير في سعر الهاتف الأكثر طلبا Note 12


قامت شاومي في الهند بتخفيض سعر Redmi Note 12 بمقدار 2000 روبية في الهند "أي ما يعادل 740 جنيه مصري" . وبالتالي، يتم بيع نماذج الهاتف 6 جيجابايت + 64 جيجابايت و 6 جيجابايت + 128 جيجابايت الآن بسعر تجزئة قدره 12،999 روبية "أي ما يعادل 4800 جنيه" و 14،999 روبية على التوالي "أي ما يعادل 5500 جنيه" .
بالإضافة إلى خفض السعر، قامت شاومي أيضًا بتوفير Redmi Note 12 عبر موقع أمازون الهند، و في الأصل، كان الجهاز متاحًا فقط عبر Mi.com و Flipkart في المجال الإلكتروني.

يمكن للمشترين اختيار الهاتف بأحد الخيارات اللونية: Ice Blue و Lunar Black و Sunrise Gold.

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مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12

 

فيما يتعلق بالمواصفات، يأتي Redmi Note 12 بشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج كوالكوم Snapdragon 685، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ودعم للشحن بقوة 33 واط.

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