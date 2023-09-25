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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلاوة المولد .. طريقة عمل الحمصية في البيت

الحمصية
الحمصية

الحمصية من حلاوة المولد النبوي التي يعشقها الكثير من الأشخاص مما يدفع البعض إلي شرائها من الأسواق و المحلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الحمصية في المنزل.

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مقادير الحمصية


٥٠٠ جرام حمص غير محمص
١٥٠ جرام سكر (كوب سكر)
١٥٠ جرام عسل جلوكوز (نصف كوب)
ربع كوب ماء 
ماء ورد (اختياري)

 


طريقة تحضير الحمصية 


لعمل العسل يضاف السكر مع الماء مع عسل الجلوكوز على النار ويترك الخليط ليغلي. لإختبار نضج العسل تحضر بولة من الماء ونقوم بتنقيط نقطة من العسل في الماء ونراقبها اذا كونت كرة متماسكة غير لينة يكون العسل قد وصل لمرحلة النضج. يضاف الحمص للعسل ويقلب معه جيداً حتى تتشكل كتلة غير متناسقة ولكن متماسكة من الحمص.


يرفع الحمص من على النار وينقل لصينية مدهونة جيداً بالزيت. تستخدم أي أداة مدهونة بالزيت لفرد الحمص في الصينية بالتساوي (كوب أو ظهر طبق أو نشابه). 


تقطع الحمصية فوراً وقبل أن تبرد ومن ثم تترك لتبرد تماماً قبل أن تنقل من الصينية لعلب الحفظ أو أطباق التقديم.

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