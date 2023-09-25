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تعليم

التعليم العالي: دور الشباب مهم فى تطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة

صدى البلد

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية دور الشباب كقوة دافعة للتغيير وتطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المعهد وضع استراتيجية شاملة لتمكين الشباب وتطويرهم، من خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يستهدف طلاب الجامعات العربية والجامعات المصرية، بهدف تنمية قادة مستقبليين يمكنهم تمثيل جامعاتهم وبلادهم بشكل فعال.

جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من معهد إعداد القادة الذي يفيد استمرار فعاليات البرنامج التدريبى "إعداد قادة التنمية المستدامة" الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، بمحاضرة عن دور الفن كقوى ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية، وأخرى عن المتحف المصري .

وفى ذات السياق، انطلقت محاضرة دور الفن كقوى ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية وحاضر فيها الفنان القدير طارق دسوقي، وتم مناقشة كيف يمكن للفن أن يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل الثقافي بين الشعوب والمجتمعات، وبالتالي، يلعب دورًا حيويًا في مواجهة الأفكار غير السوية والمحافظة على الهوية المصرية والعربية، والتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية.

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موضحا خلال المحاضرة كيفية مواجهة المخاطر والتحديات ويأتي ذلك من خلال تشكيل الوعي وبناء الإنسان، ودور القوى الناعمة فى ذلك من خلال الثقافة بشكل عام والفن بشكل خاص والدراما على وجه التحديد.

كما انطلقت فعاليات محاضرة المتحف المصري وشرح عام له وحاضر فيها الدكتور على عبد الحميد مدير المتحف المصري بالتحرير، وبدأ بوصف المتحف بأنه المتحف الام لكل المتاحف المصرية، وخرج من عباءة المتحف المصرى مجموعة من المتاحف منها المتحف اليونانى الرومانى فى الاسكندرية، المتحف القبطى فى مصر القديمة، ومتحف الأقصر ومتحف النوبة، ومؤخرا المتحف القومى للحضارة المصرية،   وقام بشرح تاريخ المتحف المصري وتصميمه المعماري والتجديد التى تم مؤخرا.
كما تم شرح الإدارات المختلفة داخل المتحف المصري والاقسام الادارية والعلمية والاثرية، ثم تناول الأنشطة المختلفة داخل المتحف، وسلط الضوء على أهم الآثار داخل المتحف المصرى، وتوضيح رؤية المتحف فى عمل معارض افتراضية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
حيث ان المتحف يعد تراث ثقافي وتاريخي للأمة، ووسيلة لتعزيز الفهم والتواصل الثقافي بين الأجيال المختلفة.
 

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معهد اعداد القادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية الدكتور كريم همام دور الشباب استراتيجية شاملة لتمكين الشباب وتطويرهم مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية

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