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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان توافق على صرف مكافأة لجميع موظفيها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قرر مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، صرف مكافأة ألف جنيه لجميع موظفي الجامعة بناءً على الحصص المخصصة من وفورات التعليم باللغات، وتم اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. 

يأتي هذا القرار في إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن استخدام قواعد البيانات العلمية

كما أكد رئيس جامعة حلوان، على التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

وعلى جانب آخر جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة، كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين، عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة، وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

ونوه بأن من هذه الدورات، يقدم  المركز، اليوم 25 سبتمبر 2023، برنامجا تدريبيا عن استخدام قواعد البيانات العلمية بالجامعات.

جامعة حلوان مجلس جامعة حلوان صرف مكافآة مكافاة رئيس جامعة حلوان

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