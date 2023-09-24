عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن اليوم التعريفي للطلاب المقيدين بكلية الإنسانيات والتجارة

صدى البلد

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن مواعيد اليوم التعريفي للطلاب المقيدين في كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ بمدرج ٢ في الدور الثاني بمبنى الهندسة (١) وفقا كالتالي:

معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، من الحرف (ا) إلي الحرف (ط) من الساعة ٩-١٠، ومن الحرف (ع) إلي الحرف (ي) من الساعة ١٠-١١.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد، من الساعة ١٠-١١ لجميع الطلاب المتقدمين.

مستشفى بدر الجامعي صرح طبي لخدمة المرضى| إجراء قسطرة مخية تشخيصية.. وتركيب أخرى لمريض يعاني من تمدد بالشريان الأورطي

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، من الساعة ١١-١٢ لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج.

نظم الذكاء وتحليل الأعمال من الساعة ١٢-١ لجميع الطلاب المتقدمين للبرنامج.

من ناحية أخرى، أكد الدكتورالسيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، الدراسة تبدأ بعدد من البرامج المتميزة التي تهدف إلى تأهيل خريجين متميزين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وأشار إلى أن الاستثمار الأمثل يتمثل في الاستثمار في الكوادر البشرية، حيث تلعب هذه الكوادر دورًا أساسيًا في عملية البناء والتنمية، وتسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

جامعة حلوان جامعة حلوان الاهلية مواعيد اليوم التعريفي كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال مبنى الهندسة الطلاب المتقدمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

ترشيحاتنا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي في مصر بعد الأوفر برايس .. تفاصيل

بعد مصرع ضابط.. قوات حلف الناتو تستعد للتدخل في كوسوفو

أسعار العملات الأجنبية.. استقرار الدولار واليورو وتراجع الإسترليني

زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية يرصدها البنك المركزي

العالِم الهولندي يثير الرعب.. السعودية تكشف عن مفاجأة بشأن وقوع زلزال مدمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

تفاصيل صفع ممثلة شهيرة زميلها على المسرح.. ماذا حدث في مسرحية سيد درويش؟

فيديو

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ