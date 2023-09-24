مستشفى بدر الجامعي صرح طبي لخدمة المرضى| إجراء قسطرة مخية تشخيصية.. وتركيب أخرى لمريض يعاني من تمدد بالشريان الأورطي

جامعة حلوان : تجهيز مستشفي بدر علي اعلي مستوي لخدمة المواطنين

رئيس جامعة حلوان : مستشفي بدر مليئ بالكوادر و الكفائات

مستشفي بدر الجامعي : ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية و تركيب قسطرة لمريض يعاني من تمدد كبير بالشريان الأورطي

يعد مستشفى بدر الجامعى التابع لكلية الطب جامعة حلوان، واجهة علاج لجميع مرضى مدينة بدر والمدن المجاورة لإجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بفضل ما يمتلكه المستشفى من تطور هائل فى التجهيزات الطبية التى توفرها رئاسة الجامعة، وكوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس الطبى فى مصر.

تحقق المستشفيات الجامعية العديد من النجاحات اليومية، وتعمل جاهدة على الحفاظ على أرواح المواطنين وتقديم المساعدات الطبية لهم، ومن الجراحات الهامة التي تم تنفيذها بمستشفى بدر الجامعي بجامعة حلوان خلال الفترة السابقة “ إجراء قسطرة مخية تشخيصية ، تركيب قسطرة لمريض يعاني من تمدد كبير بالشريان الأورطي ”

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان كلية الطب والمستشفيات الجامعية مليئة بالكوادر والكفاءات والخبرات، مؤكدا أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.

و تابع الدكتور السيد قنديل أن مستشفى بدر مجهز بأحدث الاجهزة و بفريق طبى متخصص وتم رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى وزيادة القدرة الاستيعابية بها و تجهيز الأقسام الطبية بها علي اعلي مستوي لتوفير ما يلزم للرعاية الصحية بالمواطنين .

و تابع الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان أن مستشفى بدر الجامعي مليء بالكوادر والكفاءات والخبرات، مشيرًا إلى أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد على مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز، مقدما الشكر لطاقم العمل بها من الاطباء والتمريض و العاملين على جهودهم.

كما أثنى الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، علي حرص جيش مصر الأبيض من أطباء كلية الطب بالجامعة على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأوضحت الدكتورة رشا رفاعي، عميدة كلية الطب، أن مستشفى بدر الجامعي أصبح مركزًا طبيًا رائدًا لعلاج المرضى، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بنجاح، بفضل التقنيات الطبية المتطورة التي توفرها الجامعة والكوادر الطبية البارزة بها.

كما أشارت إلى أن مستشفي بدر الجامعي تقدم خدمة صحية مميزة، مؤكدا أن المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبي متخصص.

وقد نجح فريق بقسم جراحة الأوعية الدموية بـ مستشفى بدرالتابعة لكلية الطب جامعة حلوان، في إجراء تركيب قسطرة دقيقة جدًا لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الأيمن، حيث تم تثبيت دعامات مغطاة على هذين الشريانين لمنع انفجارهما، مما ساهم في إنقاذ حياته.

و ضم الفريق الطبي الذي قام بإجراء القسطرة التشخيصية كلًا من: الدكتور أحمد المهدي رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور شريف عمر كرداوي أستاذ جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أحمد عبد العليم مدرس جراحة الأوعية الدموية، والدكتور حسام إبراهيم مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عمرو حسان مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية.

كما نجح فريق طبى بقسم المخ والأعصاب والطب النفسى بمستشفى بدر الجامعي، في إجراء قسطرة مخية تشخيصية لمريضة تبلغ 38 عاما، لمعانتها من اضطرابات بالشراين الطرفية.

وقد اجريت القسطرة المخية التشخيصية لمريضة تبلغ 38 سنة، وسبق أن ركبت صماما ميتراليا معدنيا بالقلب ودعامات بالشريانين الحرقفيين (ما فوق الشريان الفخذى) وذلك لمعانتها من اضطرابات بالشراين الطرفية، وقد بدأ ظهور أعراض قصور بالدورة الدموية المخية فى صورة نوبات دوار ما استلزم إجراء قسطرة مخية تشخيصية، حيث اظهرت القسطرة التشخيصية التى أجريت اليوم ضيق بالشريان المخى الأوسطى ما يلزم التخطيط لعمل قسطرة علاجية.

وقد ضم الفريق الطبي الذي قام بإجراء القسطرة التشخيصية الدكتور علي أبو المعاطى أستاذ مساعد طب المخ والأعصاب بقسم طب المخ والأعصاب والطب النفسى والدكتور إيهاب مصطفى والدكتور عبد الرحمن نصار، وبدعم من إدارة المستشفى بقيادة الدكتور وائل عمر والدكتور محمد فاضل والدكتور محمد العوام.