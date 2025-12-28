وفاة الممثلة والمغنية الشهيرة بريجيت باردو أيقونة السينما الفرنسية عن 91 عاما

توفيت الممثلة والمغنية الفرنسية "بريجيت باردو" التي كانت أجمل امرأة في القرن العشرين والتي كانت تتمتع بشجاعة مواجهة الزمن وتقلباته واعتزلت التمثيل منذ ما يقارب الخمسين عاما، وكرست منذ ذلك الحين كل طاقتها لحقوق الحيوان.



وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الإخبارية الفرنسية، اليوم /الأحد/ - أن الممثلة الراحلة اعتزلت صناعة السينما عام 1973 وفي عام 2010، أقيم معرض ضخم تكريما لها في متحف السنوات الثلاثين في /بولون-بيانكور/.



واعتزلت الممثلة التمثيل قبل بلوغها الأربعين بعد أن شاركت في 46 فيلما. وبجمالها الأخاذ، كان لجمال بريجيت باردو تأثيرٌ استثنائيٌ في قلب المجتمع الفرنسي، بل وفي العالم أجمع.



وولدت "بريجيت باردو" في 28 سبتمبر 1934، ونشأت في عائلة ثرية من الطبقة العليا في حي راق. وكانت مثالا للأدب والتربية الراقية. وشجع والدها، بيلو، وهو رجل أعمال، والدتها على مساعيها الفنية، وكانت تحلم بافتتاح دار أزياء. كانت بريجيت هي من تقدم التصاميم.