بسبب إيلون ماسك..  منصة Bluesky تشهد إقبالا تاريخيا في عدد تسجيل الحسابات

استفادت منصة التواصل الاجتماعي الشبيهة بتويتر Bluesky مرة أخرى من قرارات إيلون ماسك الخاصة بموقعه إكس X، الشبكة المعروفة سابقًا باسم Twitter.

وفقًا لتحليل بيانات جديد لحركة مرور الويب واستخدام تطبيق الهاتف المحمول الخاص بـ Bluesky، حقق منافس X المحتمل رقمًا قياسيًا جديدا في الاستخدام اليومي وعدد الحسابات النشطة وذلك عقب إعلان "ماسك" أنه سيبدأ في فرض رسوم شهرية بسيطة على جميع مستخدمي X للوصول إلى حساباتهم.

Bluesky

أعلن "ماسك" عن هذا الخبر خلال حدث تم بثه مباشرة في 18 سبتمبر، حيث أوضح مالك X أن دفع رسوم شهرية مقابل استخدام المنصة سيكون ضروريًا من أجل مكافحة "الجيوش الهائلة من الروبوتات" والرسائل العشوائية على الشبكة.

يبدو أن مستخدمي X لم يعجبهم هذا الخبر، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع أعداد الحسابات النشطة والمسجلة جديد على تطبيق بلو سكاي Bluesky المنافس الأول لتويتر.

أشار تقرير من Mashable إلى أن Bluesky شهد تسجيلات جديدة قياسية بعد أن أعلن "ماسك" عن خططه لفرض اشتراكات لكل مستخدمي X، وأشار التقرير إلى أن "بلو سكاي" شهد إجمالي 53.585 اشتراكًا جديدًا بحلول نهاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر. وهذا الرقم يعادل 5٪ من قاعدة مستخدمي النظام الأساسي بالكامل والتي تبلغ حوالي 1.13 مليون حساب.

تدعم شركة التحليلات Sameweb الآن هذه النتائج من خلال أحدث تقرير لها يشير إلى أن تطبيق Bluesky الخاص بأجهزة الأندرويد شهد نصف مليون مستخدم نشط يوميًا في يوم إعلان ماسك عن قراره الجديد ، كما ارتفعت حركة المرور على بلو سكاي نسخة الويب بشكل أكبر.

على نظام أندرويد ارتفع مقياس المستخدمين النشطين يوميًا بنسبة 20.6% بعد يوم واحد فقط من إعلان ماسك لقراره، ولكن حتى الآن لا توجد إحصائيات عن نسبة الاستخدام مع نظام iOS ، لكن من المرجح أن يكون الاتجاه مشابهًا.

Bluesky

وفي الوقت نفسه، شهد تطبيق الويب Blueskyالخاص بـ أكثر من 775000 زائر يوميًا، بزيادة 30% عن اليوم السابق لإعلان ماسك قراره. حصلت Bluesky على أكثر من مليون زائر يوميًا في 19 سبتمبر وهذا الرقم أكثر من عدد إجمالي المستخدمين على Bluesky في الفترة من 1 يوليو 2023 الذي قدر بـ 811000.

اندفاع مستخدمي إكس للتسجيل في "بلو سكاي" أدى إلى ارتفاع حركة المرور بشكل لم تكن الشركة تتوقعه لدرجة أنها أوقفت خاصية تسجيل حسابات جديدة لبعض الوقت بعد انهيار موقع الويب مع هذا التدفق الغزير لحركة المرور.

الأمر المثير للاهتمام في النتائج التي توصلت إليها شركة Sameweb هو أنه يبدو أن Bluesky هو المستفيد الوحيد من تعثر X، ولكن الأمر نفسه لا ينطبق بالضرورة على المنافسين المحتملين الآخرين لـ "تويتر" مثل ثريدز Instagram Threads أو Mastodon.

شهدت نسخة تويتر الجديدة المقدمة من ميتا أي تطبيق ثريدز 8.3 مليون مستخدم نشط يوميًا في 18 سبتمبر، لكن هذا كان يتماشى تقريبًا مع الرقم الذي شهدته في اليوم السابق 19 سبتمبر، حسبما وجدت الشركة ولا يزال بعيدًا عن الوصول لنفس أرقام الحسابات النشطة التي كانت عليه وقت إطلاقه للمرة الأولى.

أعلن ماسك أن X لديه 550 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو رقم أكبر بكثير من Bluesky أو المنافسين الآخرين، مثل Threads أو Mastodon. ويقدر أن لدى بلو سكاي 135 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم، وفقًا لبيانات من شركة استخبارات السوق data.ai. وفي الوقت نفسه، ينشر Mastodon أرقام المستخدمين النشطين شهريًا علنًا، والتي تبلغ الآن 1.7 مليون فقط.

على الرغم من كون "تويتر" أو إكس أكبر نظام أساسي خاص بالمدونات الصغيرة، إلا أن وضعه أصبح غير مستقر بعد كل قرارت "ماسك" الأخيرة، مع تغيير شعاره وهويته بالكامل بالإضافة إلى جعله باشتراك شهري فقط، وهي كلها خطوات يمكن أن تجعل أسهمه تهبط بشدة بين المستخدمين.

وشهد X انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا بعد تغيير علامته التجارية بينما زادت عمليات تثبيت Twitter Lite - على الأرجح بسبب ارتباك المستهلك، حيث كان الأشخاص يبحثون عن Twitter ولم يعثروا إلا على تطبيق Lite.