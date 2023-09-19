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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرض رسوم اشتراك على جميع مستخدمي إكس

صدى البلد

كشف إيلون ماسك إلى أن شركة “إكس”، المعروفة سابقًا باسم تويتر، تستعد لفرض رسوم على جميع المستخدمين مقابل الوصول إلى المنصة.

وقال مالك "إكس" إن إنشاء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع حول الشركة من شأنه أن يمنع الروبوتات، أو الحسابات الآلية، التي أصبحت مصدر قلق لـ" ماسك ".

في حديثه في اجتماع مع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اقترح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى شخص في العالم أن “إكس” ستفرض رسومًا على قاعدة مستخدميها. 

حاليًا، لا تفرض تويتر رسومًا على المستخدمين إلا مقابل خدمة الاشتراك الخاصة بها X Premium، والتي تقدم امتيازات مثل علامة التحقق من الحساب وتكلف 11 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة لأجهزة iPhone و11 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

وأضاف ماسك: "إننا نتجه نحو الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام النظام".

وأوضح ماسك أيضًا إن لدى منصة إكس 550 مليون مستخدم شهريًا يولدون ما يصل إلى 200 مليون مشاركة يوميًا. 

في السابق، كانت المنصة تقيس قاعدة مستخدميها بطريقة مختلفة، وهي المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم، والذين بلغ عددهم 238 مليونًا قبل أن يشتري ماسك الشركة في أكتوبر 2022.

ماسك أكس إيلون ماسك تسلا تويتر

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