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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من القمة إلى أسفل القاع| مصممة أزياء بريطانية تخسر ثروتها وتعيش بالإيجار!

مصممة أزياء بريطانية
مصممة أزياء بريطانية تخسر ثروتها وتعيش في منزل بالإيجار

كشفت مصممة الأزياء البريطانية كارين ميلن أن معاشها التقاعدي كان بمثابة "هبة من السماء" بعد أن خسرت ثروتها البالغة 40 مليون جنيه إسترليني، حيث استأجرت منزلاً ريفيًا في مقاطعة كينت أثناء محاولتها لإعادة بناء مواردها المالية.

الإفلاس بسبب بنك!

وأوضحت عبقرية الملابس والأزياء التي تبلغ من العمر 61 عامًا أنها تعرضت لإفلاس شركتها الشهيرة Karen Millen Retail عام 2017 لكنها سعيدة لحصولها على معاش تقاعدي يساعدها على استعادة مواردها المالية مرة أخرى. مشيرة إلى أن خسارتها لثروتها بدأت في عام 2008 عندما تعرضت لأزمة مالية بعد انهيار بنك كاوبثينج الأيسلندي الذي كان يستثمر مبالغ كبيرة لصالحها.

الضرائب

ثم رفعت دعوى قضائية ضخمة بعد ذلك كلفتها 3 مليون جنيه إسترليني، ثم فوجئت بفاتورة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني من إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية بشأن خطة للتهرب الضريبي قالت إنها "لم تفعلها".

وبسبب عدم قدرتها على الدفع، أفلست ميلن في عام 2017، وهو القرار الذي قالت إنه كان من الصعب للغاية اتخاذه. وهذا يعني أنها خسرت مبلغ الـ 40 مليون جنيه إسترليني الذي كسبته من عملها التجاري.

الندم

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، علقت ميلين على ما حدث لها قائلة "هذا هو المال، كان اتخاذ قرار بالاستلقاء والسماح بحدوث ذلك لي هو الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها المضي قدمًا. فيمكنني أن أقول إنني خسرت كل ما حصلت عليه من عملي. وانتهى بي الأمر بلا شيء، باستثناء معاشي التقاعدي، وكانت تلك نعمة إنقاذي. والآن أنا أعيش بالإيجار في منزل ريفي بسيط في مقاطعة كينت." مضيفة أنها أصبحت تتعامل بشكل عملي أكثر مع أموالها.

وأكدت ميلين " لقد وثقت بالآخرين الذين شعرت أنهم مؤهلون بشكل أفضل للعناية بالأمر. لم أحصل على النصيحة الصحيحة. سواء كان الأمر يتعلق باستثمارات، أو وضع أموال في حسابات خارجية، أو أيًا كان الأمر، كنت أتمنى لو نظرت إلى الأمر أكثر قليلًا وتحملت المزيد من المسؤولية."

وأضافت وفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية أنها " كانت المفضلة لدى اثنتين من أكثر النساء شهرة في بريطانيا، وهما الممثلة وعارضة الأزياء إليزابيث هيرلي وجيل بايدن. كما أن السيدة الأولى السابقة كاري جونسون قد استأجرت فستانًا أسودًا برقبة مربعة من العلامة التجارية الخاصة بي لجنازة الملكة". مضيفة "لقد كنا من أوائل العلامات التجارية الكبرى للملابس في هاي ستريت التي تم إطلاقها في الثمانينيات."

مصممة الأزياء البريطانية كارين ميلن كارين ميلن 40 مليون جنيه إسترليني بنك كاوبثينج الأيسلندي دعوى قضائية إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية خطة للتهرب الضريبي

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