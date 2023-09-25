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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية.. تحرير 570 محضرا تموينىا وضبط 4.5 طن دقيق ونخالة مجهولة المصدر

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.


تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (570) محضر تموينى خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية  ،تنوعت ما بين (291) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (279) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر، هذا وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز السادات وتلا  ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 2.5 طن دقيق بلدى مجهول المصدر بدون مستندات ، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف  بناحية بركة السبع لحيازته 2 طن نخالة مجهولة المصدر.

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وتم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب مخبز سياحي لبيع 600 عبوة مكرونة مجهولة المصدر ، ومحضرين جنح أشمون والباجور بحوزتهم 730 علبة سجائر ومعسل بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة . 
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

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