لمحبى الرياضة ..متابعة قصة صعود ونجاح  نيوكاسل يونايتد مجانا أون لاين

أتاحت نون منصة التجارة الدولية إمكانية بث الفيلم الوثائقي "احنا نيوكاسل يونايتد" عند الطلب في جميع أنحاء الشرق الأوسط مجانا .

سيتاح للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر الآن مشاهدة رحلة نيوكاسل يونايتد حصرياً من وراء الكواليس، حيث تتابع الكاميرات النادي حيث احتل فريق إدي هاو المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تضم السلسلة المكونة من أربعة أجزاء، اللاعبين والموظفين والمشجعين خلال فترات الصعود والهبوط في موسم 2022/23 المثير، مع وصول النادي أيضًا إلى أول نهائي كأس كبير له منذ 24 عامًا.

ويعرض أيضاً المعسكر التدريبي لفريق ماغبيس في المملكة العربية السعودية في يناير 2022، مع إمكانية المشاهدة الحصرية للقيادة العليا بما في ذلك مجلس إدارة النادي.