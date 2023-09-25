محافظ المنوفية يوافق على تخصيص قطع أراضى لإقامة مستشفى مركزي

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة مركز ومدينة شبين الكوم ، وذلك فى إطار اللقاءات المستمرة بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإشراكهم في خطط التنمية وتبادل الرؤى والأفكار للارتقاء بالخدمات المقدمة بشتى القطاعات الخدمية لإحداث نقلة نوعية وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة.



حضر اللقاء النائب سامر التلاوى عضو مجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن ، والنواب شيرين عبدالعزيز ، هناء سرور ، أحمد حجازى ، هانى خضر ، وفيق عزت ، سلمى مراد ، هشام سويلم ، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط الإستراتيجى ، المستشار الهندسي للمحافظة.



بدأ اللقاء باستعراض محافظ المنوفية عدداً من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية ومنها قطاعات الصحة والتربية والتعليم والطرق فضلاً عن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وكذا عرض أهم المقترحات والأفكار بشأن استغلال عدد من قطع الأراضى غير المستغلة بنطاق مدينة شبين الكوم لإقامة مشروعات خدمية كمدارس ومستشفيات وأسواق ومواقف نموذجية ومحطات تموين سيارات ، تعود بالنفع العام على المواطنين وتساهم فى تلبية إحتياجات ومتطلبات أهالي المحافظة.

وخلال اللقاء ، وافق محافظ المنوفية على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1917م2 بحوض عصفور نمرة (23) زمام شبين الكوم لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى فرع المنوفية لإقامة مجمع عيادات ومستشفى تأمين صحى عليها ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى بمساحة 13 ألف و781 م2 بحوض النجارة زمام ميت خاقان بشبين الكوم لصالح مديرية الشئون الصحية بالمجان لإقامة مستشفى مركزى ، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى بمساحة 8 آلاف و748 م2 بحوض النجارة زمام ميت خاقان لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرستين أحدهما مدرسة رسمية للغات ، وكذا تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمرانى على مساحة 2565م2 بحوض الجرن زمام شبين الكوم لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها.

وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى أن المحافظة قامت بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع وزارات الصحة والرى والتموين وعدد من الجهات المعنية ، فضلاً عن طرح عدد من قطع الأراضى بنطاق المحافظة للاستفادة منها كفرص استثمارية وخدمية وتخصيصها للبدء فى الإجراءات التنفيذية لتحسين الخدمات المقدمة.

هذا وقد ثمن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ جهود محافظ المنوفية ودعمه اللامحدود لكافة المشروعات الخدمية والمتابعة اليومية للمشروعات المستهدفة بأرجاء المحافظة ، فضلاً عن سعيه الدؤوب لتبني أفكار ورؤى غير تقليدية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تساهم في تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية مطالبهم وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.