محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين لحل شكواهم

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم وذلك في إطار سلسلة لقاءاته اليومية و حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .



و في لفتة إنسانية طيبة وافق المحافظ على إلتماس معلمة رياض أطفال باستمرار عملها بإحدى مدارس التعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية حيث أنها تعول طفلين من ذوي الهمم ومراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مقدم من ( عامل خدمات معاونة ) بإحدى مدارس مركز بركة السبع يلتمس الموافقة على نقله إلى مدرسة إعدادي بناحية ميت عافية لقربها من محل إقامتة حيث يعاني من إعاقة بصرية و نظرا لظروفه الصحية الصعبة .



كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوتين ، أحدهم لمعلم خبير بإحدى المدارس الثانوية بإدارة الباجور التعليمية يتضرر من عدم إدراجه بكشوف الترقية لشغل وظيفة موجه أول رياضيات رغم استيفائه كافة الشروط ، والأخرى لمواطنة من ناحية دنشواي بالشهداء تتضرر من إحدى جيرانها لإعتراضه في تنفيذ قرار هدم لإحلال وتجديد منزلها .

كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لبحث شكوى موظفة بالإدارة المالية تعاني من ضعف جزئي بالعصب البصري و تلتمس نقلها إلى إدارة أخرى مراعاة لظروفها الصحية الصعبة .