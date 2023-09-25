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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عددا من المواطنين لحل شكواهم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم وذلك في إطار سلسلة لقاءاته اليومية و حرصه الدائم على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .


و في لفتة إنسانية طيبة وافق المحافظ على إلتماس معلمة رياض أطفال باستمرار عملها بإحدى مدارس التعليم الأساسي بإدارة قويسنا التعليمية حيث أنها تعول طفلين من ذوي الهمم ومراعاة لظروفها الاجتماعية الصعبة ، كما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ببحث طلب مقدم من ( عامل خدمات معاونة ) بإحدى مدارس مركز بركة السبع يلتمس الموافقة على نقله إلى مدرسة إعدادي بناحية ميت عافية لقربها من محل إقامتة حيث يعاني من إعاقة بصرية و نظرا لظروفه الصحية الصعبة .

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كما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوتين ، أحدهم  لمعلم خبير بإحدى المدارس الثانوية بإدارة الباجور التعليمية يتضرر من عدم إدراجه بكشوف الترقية لشغل وظيفة موجه أول رياضيات رغم استيفائه كافة الشروط ، والأخرى لمواطنة من ناحية دنشواي بالشهداء تتضرر من إحدى جيرانها لإعتراضه في تنفيذ قرار هدم لإحلال وتجديد منزلها .
كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لبحث شكوى موظفة بالإدارة المالية  تعاني من ضعف جزئي بالعصب البصري و تلتمس نقلها إلى إدارة أخرى مراعاة لظروفها الصحية الصعبة .

محافظ المنوفية المنوفية إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شبين الكوم مدينة شبين الكوم مديرية التربية والتعليم

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