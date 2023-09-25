عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. تسليم 586 كشك للأسر والعائلات الأكثر احتياجا بالغربية

اورمان الغربية
اورمان الغربية

 واصلت جمعية الأورمان تنفيذ المبادرة الإنسانية «خير بالتقسيط»، والتى ساهمت فى تسليم عدد (586)كشك مجهز بالبضاعة والديب فريزر، وتوصيل عداد الكهرباء وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بقرى ومراكز محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

 

من الغربية إلى مكة المكرمة على عجلتين| حكاية رحلة عمرة فريدة باستخدام دراجة هوائية لمسافة 1400 كم


وأشار إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والمتابعة المستمرة لمنظمات المجتمع المدنى على الأعمال والجهود التى تتم.

من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مبادرة "خير بالتقسيط" مبادرة إنسانية تهدف إلى تحفيز وفتح أفق جديدة للمتبرعين لاستثمار تبرعاتهم بالشكل الأفضل وانها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعى من خلال تسخير التبرعات لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، حيث تسعى الجمعية لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة . 

واوضح أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 500جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم مشاريع التمكين الاقتصادى، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم ،وبعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية بالغربية، والكائن سبرباي - بجوار الموقف الجديد - محطة الورش الثانية - بجوار مسجد النور .

IMG-20230925-WA0073
IMG-20230925-WA0073
IMG-20230925-WA0072
IMG-20230925-WA0072
IMG-20230925-WA0071
IMG-20230925-WA0071
أكثر احتياجا التضامن الاجتماع التضامن الاجتماعي بالغربية الجمعيات الأهلية التكافل الاجتماعي التعليمية اللواء ممدوح شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. بنداري: إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

ترشح السيسي لفترة جديدة.. إقبال كثيف لعمل التوكيلات بالشهر العقاري بالقاهرة.. صور

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

موضوعات متعلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تخرب البنية التحتية للمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية

ترشيحاتنا

تصاعد الأزمة.. تصريحات صادمة من زيلينسكي تفاجئ رئيس بولندا

مصر تدين بأشد العبارات تكرار حوادث تمزيق المصحف الشريف في هولندا

أول إجراء من مصر عقب الانضمام إلى مجموعة البريكس |تفاصيل

السيسي يصدر قرار بدعوة مجلس النواب للإنعقاد في الأول من أكتوبر

كشف أكاذيب زيلينسكي.. الاستقبال البارد للرئيس الأوكراني بواشنطن ينذر بكارثة

استمرار رفع الفائدة.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

في أول أيام الخريف.. أعراض تؤكد إصابتك بأمراض الصدر

متساويا مع جيمي فاردي.. محمد صلاح يكتب تاريخا جديدا وأرقاما قياسية في البريميرليج

في عيد ميلادها الـ 66 .. أجمل إطلالات سوسن بدر

فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

قرار عاجل من التعليم لصحة الطلاب في العام الجديد.. هل كورونا السبب؟

مستمر في الهبوط .. أسعار الذهب اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ