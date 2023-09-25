من الغربية إلى مكة المكرمة على عجلتين| حكاية رحلة عمرة فريدة باستخدام دراجة هوائية لمسافة 1400 كم

الرحالة محمد المصري.. قرر الشاب المصري، محمد المصري، الذهاب من الغربية إلي مكة المكرمة ليؤدي مناسك العمرة، علي العجلة، ليجذب محمد المصري أعين المصريين إليه، ويتصدر منصات التواصل الاجتماعي.

وقرر محمد المصري السفر إلي مكة المكرمة لتأدية مناسك العمرة، علي الدراجة الهوائية، بسبب حبه في رياضة الدراجة الهوائية ويعتبر السفر بها خارج حدود مصر من أهدافه وأحلامه والذي يحققه في الوقت الحالي.

رحلة بدأت منذ 6 أيام

وكشف الرحالة محمد المصري، تفاصيل رحلته من الغربية إلى السعودية، بالدراجة الهوائية من أجل أداء فريضة العمرة، خلال تصاريح تليفزيونية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد".

وقال محمد المصري، أنه بدأ رحلته قبل 6 أيام من محافظة الغربية، ووصل إلى مدينة الغردقة وقرر الحصول على قسط من الراحة في أحد الفنادق التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الرحالة محمد المصري

رحلة بدعم من وزير الشباب والرياضة

وأشار الرحالة محمد المصري، إلى أنه يتلقى دعمًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واستقبله حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، يوم الجمعة، بالمدينة الشبابية بمدينة الغردقة.

وأوضح الرحالة محمد المصري أنه سوف ينطلق إلى سفاجا خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لاستقلال العبارة، ومنها إلى أقرب نقطة للأراضي السعودية.

الرحالة محمد المصري

رحلة تستغرق 35 يوم



واستطرد محمد المصري، إنه من المقرر الوصول إلى السعودية خلال فترة تتراوح بين 25 و35 يومًا، تحسبًا لأيام الراحة خلال مشواره من مصر إلى السعودية، في رحلة تقدر مسافتها ب 1400 كيلومتر.

وبدأ الشاب محمد المصري رحلته من بسيون محافظة الغربية، مرورًا بمحافظات "طنطا - بنها - العين السخنة - الزعفرانة - الغردقة"، ومنها إلى "مينا سفاجا - ضبا - الوحه - املج - ينبع - المدينة المنورة"، وينتهي بمكة المكرمة.

الرحالة محمد المصري

سبب العمرة بالدراجة



وكشف الرحالة محمد المصري، أنه يلف مصر بالدراجة الهوائية منذ عام 2014، من أجل استكشاف بلاده والتجول بها بالدراجة من أجل نشر ثقافة الدراجات والحفاظ على البيئة.

وقال الرحالة محمد المصري، إن الرحلة ستكون رقم قياسي له خارج الحدود المصرية، وواحدة من ضمن أهدافه، وستكون حلم لشباب كثيرة، وتابع الرحالة محمد المصري، أنه يقوم بتصوير أكثر من ٣٠ فيديو يوميًا خلال رحلته للتوثيق.

الرحالة محمد المصري

من هو الرحالة محمد المصري؟

الشاب محمد محمود أبو عجيزة الشهير ب"محمد المصري"، من مواليد محافظة الغربية عام 1993، ويعمل بالموبيليا منذ صغره، وهو من هواه ركوب الدراجات الهوائية منذ عام 2014.

وفي عام 2017، أسس الرحالة محمد المصري فريق لركوب الدراجات الهوائية، ونظم العديد من الرحلات في جميع أنحاء مصر، ويضم الفريق أكثر من 160 عضوًا.