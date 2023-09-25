لتحديث الأسلحة.. أمريكا تدعم دولة أوروبية بقرض مباشر قيمته 2 مليار دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستقدم قرضا بقيمة ملياري دولار إلي بولندا لدعم تحديثها الدفاعي المستمر.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي: “اليوم، تفخر الولايات المتحدة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر للتمويل العسكري الأجنبي بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث الدفاع في بولندا”.

وأضاف البيان أن “إدارة بايدن تقدم ما يصل إلى 60 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لتغطية تكلفة القرض لتسريع المشتريات العسكرية العاجلة لبولندا من المواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بولندا لن تنقل إلى أوكرانيا أسلحتها الجديدة التي اشترتها للدفاع عن البلاد.

وقال دودا، في مقابلة أذيعت علي قناة “TVN24”: “لن ننقل أسلحتنا الجديدة، التي نشتريها الآن للجيش البولندي بمليارات الدولارات من أجل تعزيز أمن بولندا، إلى شخص آخر، إلى أي دولة”.

وأوضح الرئيس البولندي: "سأكون أول من يعارض نقل الأسلحة الجديدة التي نتلقاها الآن من كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، مثل دبابات أبرامز أو أنظمة باتريوت أو هيمارس الجديدة".