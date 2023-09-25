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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“فخور به”.. رئيس الشيشان يكشف عن ضرب نجله لحارق القرآن الكريم

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

نشر رئيس الشيشان، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر فيه نجله آدم قديروف وهو يضرب نيكيتا زورافيل، الذي اعتقل بتهمة حرق القرآن في فولجوجراد.

وكتب قديروف علي “تليجرام”: “ أنا لا أحب التقليل… لا يزال الإنترنت يتجادل حول حقيقة أن آدم قديروف ضرب حارق القرآن الكريم، نيكيتا جورافيل… هل حدث ذلك أم لا؟.. نعم لقد ضربه وفعل الشيء الصحيح”.

وأضاف: "أعتقد أن أي شخص يتعدى على أي كتاب مقدس، بما في ذلك حرقه بشكل ظاهري، وبالتالي الإساءة إلى عشرات الملايين من المواطنين في بلدنا العظيم، يجب أن يعاني عقوبة شديدة".

وأشار رئيس الشيشان إلى أن “روسيا لديها قانون فريد لحماية الكتب المقدسة، وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”، مشيرا إلي أن “القيم الدينية لمواطني البلاد محمية من قبل الدولة على أعلى مستوى، ولا يمكن للمحرضين أن يسلبوا هذا”.

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وأضاف: "بدون مبالغة، نعم، أنا فخور بعمل آدم.. لقد كان يتميز دائمًا بالرغبة في النمو ليس بين أقرانه، ولكن بين كبار السن، والتي بفضلها شكل المثل العليا للشرف والكرامة والدفاع عن دينه.. احترموا اختياره".

رئيس الشيشان رمضان قديروف قديروف

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