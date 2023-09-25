عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يتفقد معرض أهلا مدارس بحي ثان المحلة الكبرى

محافظ الغربية يتفقد 7 مدارس بالمحلة للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، واللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، اللواء هشام رفعت رئيس حي أول المحلة بجولة تفقدية لعدد من مدارس مركز ومدينة المحلة الكبرى وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير كافة سبل الراحة لجميع الطلاب والقائمين على منظومة التعليم تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة للاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ وضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها المديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وكل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس الجمهورية. فضلا عن قيام المحافظين بالمراجعة الشخصية لكل هذه الإجراءات، والحرص على التواصل المباشر مع وزير التربية والتعليم لحل أي مشكلة طارئة، في ضوء توجهات الدولة نحو توفير مناخ تعليمي جيد لأبنائنا الطلاب.

 

وتفقد المحافظ خلال الجولة مدرسة سنبارة الإعدادية، مدرسة الشهيد عادل غانم، مدرسة عبد الرحمن ابن عوف، مدرسة طلعت حرب الابتدائية، مدرسة التربية الفكرية، مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية، مدرسة أحمد عرابي.

وأشاد "رحمي" بجاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ السبت القادم، وأثنى على مستوى النظافة والإعداد الجيد، ونظافة الأفنية والمعامل والفصول، ودورات المياه، واستعدادات المعلمين، وورش العمل للصفوف الأولى.
وخلال تفقده للمدارس، وجه المحافظ بضرورة الانتهاء سريعا من أعمال الدهانات وإصلاح الأثاث المدرسي، والاهتمام بالنظافة داخل المدرسة.

من الغربية إلى مكة المكرمة على عجلتين| حكاية رحلة عمرة فريدة باستخدام دراجة هوائية لمسافة 1400 كم

وفي ختام جولته بمدارس المحله، وجه محافظ الغربية بوضع خطة شاملة للأنشطة المدرسية، وإعلانها في اليوم الأول للدراسة لكي يتمكن الطلاب من الاشتراك بها، حيث تعد الأنشطة المدرسية وسيلة جيدة لجذب الطلاب للحضور للمدارس، كما وجه المحافظ بتنظيم احتفاليات داخل المدارس في أول يوم لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى تثبيت فقرة في الإذاعة المدرسية عن أهم المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، خاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب عمل نموذج لمراسم تحية ورفع العلم والنشيد الوطني يعمم على كافة المدارس.

لدعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد

وعلى هامش الجوله تفقد محافظ الغربية معرض اهلا مدارس بحي ثاني المحلة الكبرى والذي يوفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «الیونیفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب والملابس الرياضية، وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

IMG-20230925-WA0083
IMG-20230925-WA0083
IMG-20230925-WA0082
IMG-20230925-WA0082
IMG-20230925-WA0080
IMG-20230925-WA0080
IMG-20230925-WA0081
IMG-20230925-WA0081
IMG-20230925-WA0078
IMG-20230925-WA0078
IMG-20230925-WA0086
IMG-20230925-WA0086
التربية والتعليم بالغربية استقبال العام الدراسى الجديد استقبال العام الدراسي الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى الدكتور طارق رحمي الدراسي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

بسام راضي: تحويل 100 مليون دولار ديونا لإيطاليا على مصر لمشروعات استثمارية

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

جرح قطعي بالرأس.. تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب.. تفاصيل

خوفا من تجربه سافيو| قرار عاجل من كولر بشأن موديست

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية: غلق وتشميع 36 منشأة مخالفة للمواعيد المقررة رسميا

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. ننشر أماكن الشهر العقاري لإجراء توكيلات.. مستندات

بمناسبة اليوم الوطني.. السفارة السعودية بالقاهرة تنظم حفل استقبال لمواطنين الممكلة|فيديو

تنبيه للنساء.. لتحمة نفسك من أضرار القهوة| اعرفي الكمية الصحية

رئيس شعبة المواد الغذائية: سعر كيلو السكر بـ20 جنيها وزجاجة الزيت بـ40

أرقام وجداول بالمستندات.. تنشر الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024

قلق غربي.. ظهور حلف أوروبي غير متوقع لـ روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. 5 علامات شائعة لأمراض الرئة

هنا مينا تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز | صور

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

حاول تفريقه عن أنثاه..ردة فعل مفاجئة وخطيرة من أسد ضد مروضه بالصين

فيديو

الاعلى أجرا في برنامج الحكاية.. أسرار حلقة ياسمين صبري مع عمرو أديب

كيدها عظيم.. تعليق صادم من مروة صبري على أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. فيديو

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

تسونامي وزلزال مدمر .. العالم الهولندي يحذر 4 دول.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ